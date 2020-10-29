又一起襲擊！法國男持槍高呼「真主偉大」...被警察當街擊斃

▲法國單日發生數起恐怖襲擊。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

法國東南部城市尼斯（Nice）一間聖母院教堂才剛在29日發生恐怖攻擊事件，同日下午另一東南部城市又發生一起街頭持槍恐嚇案件，一名男子持槍在街上威脅路人，並不斷高喊「真主至大」（Allahu akbar）。當地警方報案後緊急抵達現場，判斷犯嫌持槍有立即的危險性，最終開火擊斃犯嫌。

綜合外媒報導，根據當局聲明，這起事件發生在東南部城市亞維農（Avignon）街頭，除了因為持槍威脅路人外，還在警方到場後持刀襲警，警方在不得已的情況下，最終選擇開火擊斃犯嫌。

在此之前，法國尼斯一間聖母院教堂的恐攻事件，已知有3人不幸身亡，其中一名女性死者在教堂內遭到斬首，另外2人被割喉死亡。尼斯市長表示，已將此案定調為恐怖攻擊事件，兇嫌在與警方對峙過程中遭到槍擊，被捕後仍高喊著「真主至大」（Allahu Akbar），目前已經被送往醫院。他也下令關閉所有教堂、禮拜場所和具潛在風險的公共場所。