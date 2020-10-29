北歐騎士風！「牛仔金屬藍」口罩10/31萊爾富開搶　首波限量2萬盒

▲牛仔金屬藍口罩。（圖／萊禮生醫提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

上週才剛預購完極光綠和牛仔玫瑰粉色口罩，萊潔本週重色出擊，推出萬年不敗的「牛仔金屬藍」口罩！此款口罩將於10月31日、萬聖節當天正式登場，民眾可至萊爾富操作「Life-ET機台」進行預購，每人限購一盒，全台限量2萬盒，售完為止。

萊潔「玩色．牛仔系列」的牛仔金屬藍醫療防護口罩將於31日早上10點整，在全台萊爾富開放首波預購，貨量共達2萬盒，一盒50入裝，定價399元。民眾可透過「Life-ET機台」進行預購，每人限購一盒，售完為止。

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►萊爾富預購流程：

民眾可於Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」，接著便會收到一組「驗證碼」簡訊，只要將「驗證碼」輸入機台並進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，迅速完成「牛仔金屬藍口罩」預訂。

牛仔金屬藍口罩日後也將於家樂福、大樹、丁丁、佑全、維康、札幌藥妝、墊腳石陸續上市，詳細開賣情形則依各大通路的公告為主。

此款口罩有別於經典的牛仔風格，為了打造出藍金屬的騎士風，萊潔特別採用深光藍色搭配牛仔紋理來呈現出北歐風情，盼能讓口罩再度成為時尚單品。另外，該款口罩採用外耳繩規格，所以戴起來會更貼近臉部，臉小的民眾在使用上也會更貼合一些。

►►其他販售資訊：



1. 【宏瑋】三層醫療用口罩（雙鋼印）：

(1) 顏色：潮流橘色

(2) 片數：一盒50入

(3) 售價（網路價）：一盒599元

(4) 平台：PChome 24h購物



2. 【3M】醫用口罩（成人未滅菌）

(1) 顏色：藍色

(2) 片數：一包8入裝

(3) 售價（促銷價）：一包65元

(4) 平台：FriDay購物



3. 【南六】醫療用平面口罩（成人未滅菌）

(1) 顏色：綠色

(2) 片數：一盒50入裝

(3) 售價（促銷價）：一盒549元

(4) 平台：FriDay購物

