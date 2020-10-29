老公抱走7月大女嬰「秒丟下2樓陽台」　妻見他空手回房傻了

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

記者黃心瑀／綜合報導

美國拉斯維加斯一名父親馬丁（Martin）在盛怒的狀態下，於凌晨衝進房間內，從老婆懷裡搶走只有7周大的女兒後，迅速往陽台的地方走去，並一把從2樓將女嬰丟下，造成小孩頭部重創不治身亡。

綜合外媒報導，這起事件發生在24日凌晨，馬丁當天與妻子妮可（Nicole Poole）於深夜發生爭吵，隨後竟怒氣沖沖地走進房間，一把搶走妻子懷中只有7個月大的女嬰，並且將小孩從2樓高的公寓陽台上丟下，造成小孩頭部撞擊地面，最後不治身亡。

深知鑄下大錯的馬丁在犯下罪刑後，連忙駕車逃離現場，並在慌亂之中自撞兩次，最後逃到附近的麥卡倫國際機場（LAS）、偽裝成機場人員試圖通關時被發現，才終於落網。

失去小孩的妮可告訴警方，事發當時她原本在睡覺，但卻被進門的馬丁踹醒，隨後她看著老公把小孩抱走，但幾秒之後人回來了，小孩卻不見了，讓她十分慌張，當她跑到陽台上查看時，發現小孩倒臥在下方停車場的地面上，儘管附近鄰居見狀趕緊幫小孩進行心肺復甦術，但仍挽回不了小小的生命。