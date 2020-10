老公抱走7月大女嬰「秒丟下2樓陽台」　妻見他空手回房傻了

▲嬰兒示意圖。(圖/CFP)

記者黃心瑀/綜合報導

美國拉斯維加斯一名父親馬丁(Martin)在盛怒的狀態下,於凌晨衝進房間內,從老婆懷裡搶走只有7周大的女兒後,迅速往陽台的地方走去,並一把從2樓將女嬰丟下,造成小孩頭部重創不治身亡。

綜合外媒報導,這起事件發生在24日凌晨,馬丁當天與妻子妮可(Nicole Poole)於深夜發生爭吵,隨後竟怒氣沖沖地走進房間,一把搶走妻子懷中只有7個月大的女嬰,並且將小孩從2樓高的公寓陽台上丟下,造成小孩頭部撞擊地面,最後不治身亡。

深知鑄下大錯的馬丁在犯下罪刑後,連忙駕車逃離現場,並在慌亂之中自撞兩次,最後逃到附近的麥卡倫國際機場(LAS)、偽裝成機場人員試圖通關時被發現,才終於落網。

失去小孩的妮可告訴警方,事發當時她原本在睡覺,但卻被進門的馬丁踹醒,隨後她看著老公把小孩抱走,但幾秒之後人回來了,小孩卻不見了,讓她十分慌張,當她跑到陽台上查看時,發現小孩倒臥在下方停車場的地面上,儘管附近鄰居見狀趕緊幫小孩進行心肺復甦術,但仍挽回不了小小的生命。

