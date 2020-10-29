三倍券效益超乎預期！地方首長提延長使用　政院：會評估

▲三倍券。（圖／記者劉維榛攝）

記者陳家祥／台北報導

為提振國內經濟，行政院7月推出三倍券，上路至今廣受好評，但使用期限只到12月31日止，29日行政院會上有六都市長提議延長三倍券使用期限。對此，行政院發言人丁怡銘說，這部分會再評估一下。

針對院會內地方首長的建議，發言人丁怡銘說，地方縣市長其實是報告各縣市加碼的成效，包括台北市是報告老人卡結合悠遊卡的部分，推動數位的領用尚有很大的成效。丁說，幾位縣市長可能在年底搶144億的商機，有提出延期、使用期限往後延，不過這部分會再評估一下。

丁怡銘表示，院長蘇貞昌還有指出，三倍券如果有剩餘的話，是不是要推動一些其他獎勵措施，還要盤點一下剩下三倍券的數量再做討論，尤其現在每天還有約7000多人在領用三倍券，預計到年底還是可以提升很多。

經濟部29日到院會報告「推動振興消費措施現階段成果」，指三倍券7月15日上路至今，已超過2,289萬人領取，占符合領取資格者96%以上，三倍券領用至今年12月31日，預期領用率可再提升。而從振興三倍券數位綁定，消費滿額3,000即可回饋，以目前民眾請領回饋的平均消費近6000元來看，預期三倍券整體創造的商機將超過當初預估的1000億元。

經濟部次長林全能表示，三倍券可以使用到今年年底，現在還有144億的三倍券還在市面上流通，後續商機的部份，是有很多店家繼續推出更多的優惠措施，就是在推動三倍券時的「好刺激」部分，讓店家自主推動相關優惠措施。至於會不會推動相關進一步加碼的措施？林全能說，中央不會再推出，但會連結店家一起持續提供更多的加碼優惠，爭取後續144億的商機。

而蘇貞昌也以日本8月的零售業銷售額比去年同期減少約2%為例，強盜當初堅定選擇不採直接發現金方式，而是以紙本及數位方式發行3倍券，且一定要自付1000元，就是要避免這種情形發生。