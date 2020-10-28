科技YouTuber首開箱PS5　主機超美小彩蛋曝光！

▲11月19日PS5正式登陸台灣。（圖／翻攝自Facebook／PlayStation_TW）

記者楊庭蒝／綜合報導

PlayStation 5（PS5）將於 11月12日率先在美國、日本等等 7 個國家搶先上市，而知名科技YouTuber馬克斯·布朗利（Marques Brownlee）在27日也搶先開箱PS5，短短24小時內就有高達742萬的觀看數，引起全球玩家的關注。

從影片中可以看見，包裝內含一台PS5主機、8字型電源線、DualSense 無線控制器、HDMI傳輸線以及一個黑色底座。Marques Brownlee實測，因為PS5此次外觀設計的關係，主機橫躺於平面時會讓機身不平穩，因此，黑色底座就是讓玩家可以將主機橫躺的配件。

▲Marques Brownlee開箱PS5。（圖／翻攝自YouTube／Marques Brownlee，下同）

在規格方面，PS5主機搭載基於AMD Ryzen Zen 2架構的8核心/16 執行緒的CPU、基於AMD Radeon RDNA 2架構的GPU（支援光線追蹤）和一顆825GB的固態硬碟（SSD），讀取速度高達5.5GB/s。在機身連接埠部分，配有USB2.0*1、USB3.1*2、USBType-C*1、1個HDMI 2.1接口（支援4K 120Hz）和RJ45接口。

此外，PS5這次還藏有一個小彩蛋，在遊戲主機與DualSense 無線控制器的表面，仔細一看可以發現，都有PlayStation經典的三角、圓圈、交叉及正方按鈕4個圖示的透明印刷覆蓋，可謂是細節滿分。

▲PS5主機彩蛋。（點圖放大／翻攝自YouTube／Marques Brownlee）

Marques Brownlee同時開箱了手把充電座，外觀設計語言和PS5相同，一次可以供兩個DualSense 無線控制器充電，充電過程中，手把觸控板兩側會有紅色呼吸燈閃爍。

兩款PS5最新世代主機將於11月19日正式在台推出，包含「PS5標準版」（搭載Ultra HD Blu-ray光碟機），零售價NT$15,980，及無光碟機「PS5數位版」建議零售價NT$12,980。

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