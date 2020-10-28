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國台辦：大陸和台灣是「休戚與共、不可分割」的命運共同體

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▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者邱茀濱／綜合報導

北京日前舉辦「紀念台灣光復75週年學術研討會」，隔了3天又辦了展出2個月的主題展，國台辦發言人朱鳳蓮今（28）日表示，這些紀念活動，對於共促祖國統一具有重要意義，並強調，台灣光復的歷史，無可辯駁地證明兩岸同胞是休戚與共、不可分割的命運共同體。

朱鳳蓮表示，「金甌無缺-紀念台灣光復75週年主題展」於25日在中國國家博物館開幕，共計展出館藏文物160餘件套，清代以來重要文獻檔案複製件50餘件套，其中包括首次展出的清代宏字練軍公文，台灣光復前夕擬定的《台灣接管計劃綱要》，當年「中國戰區台灣省」受降儀式上中國政府代表使用過的毛筆等。

針對上述歷史文獻和珍貴文物，朱鳳蓮指出，這再現台灣同胞英勇反抗日本殖民統治、全體中華兒女浴血奮戰、「台灣光復回歸祖國的歷程，有力證明台灣是中國領土不可分割的一部分，有力揭示民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向。」

朱鳳蓮解釋舉辦紀念活動的意義，這對於兩岸同胞共同牢記歷史、鑑往知來，弘揚偉大的民族精神，共擔民族大義，共促祖國統一，共圓民族復興偉大夢想具有重要意義。

「台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利。」朱鳳蓮強調，台灣光復的歷史無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞是休戚與共、不可分割的命運共同體，最後還激勵兩岸同胞銘記歷史，緬懷先烈。

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