陸公務員飲水注射「母豬發情素」　害同事亢奮、懷孕...身分曝光

▲公務員把母豬交配用的激素加入同事的飲水中，導致多人身體出現異常狀況。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

山東省乳山市近日傳出一名公務員因不滿人事任用，2年半以來都在辦公室飲用水中添加母豬發情素，導致男同事亢奮，女同事接二連三懷孕，事件引起外界關注。乳山市統計局工作人員27日下午證實，嫌疑人是于某。

根據「江南都市報」乳山市統計局一名工作人員27日證實，于某確實曾經在單位的桶裝水投放物質。該工作人員稱，于某於2016年考入乳山市統計局，但更多細節不便透露。

▲飲水機。（圖／CFP）

據了解，嫌疑人于某曾兩度考入公務員，他於2014年參加榮成市事業單位招考，報考的是電腦管理崗位，以第11名的成績入圍；2016年，于某又參加乳山市事業單位招考，被乳山市統計局普查辦公室的電腦網路管理崗聘用。

其實早在2019年7月，就有網友曾爆出乳山市統計局桶裝水被投放激素的事件，有不少當地人都曾聽聞過此事，但不知為何過了1年又被熱議，更成為焦點話題。也有網友報料，于某曾在榮成市工作過，但被單位辭退。

據網路爆料，山東威海乳山市統計局一名公務員因為不滿幹部任用，決定報復社會，因此在網路購買刺激母豬發情用的激素，從2017年8月開始，通過針管注射進統計局日常喝的大桶水中，導致同事們身體受影響。

▲許多女同事都陸續懷孕。（圖／達志／示意圖）

在2年半時間中，男同事常常亢奮，整天臉色通紅，坐著不動也是滿身汗，女同事們接二連三懷孕，更有多名已經絕經的女同事們，竟然又來月經了，大家都不知道什麼毛病，，連局長李宏飛都胖得像沒了脖子。

乳山市官方26日晚間表示，2019年7月接到報案後，已對統計局工作人員於某進行立案偵查，於某確實在單位飲用水中投放醫用注射液。目前案件已移送檢察機關，依法審理中，有關情況將再對外公開。

乳山市官方也強調，網路上爆料的相關內容與調查情況有較大出入，存在明顯誇大與編造成份。但截至28日為止，官方尚未公布最新調查結果。