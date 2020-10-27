新疆164人染疫「全是青壯年」　陸專家：顯示新冠流行症狀正在減輕

▲喀什 爆發疫情。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

新疆再度傳出新冠肺炎疫情，截至26日16時，新疆喀什地區又新增無症狀感染者26例，總計感染者增至164例。值得注意的，喀什目前發現的這164名確診者，全為無症狀感染者，而且都是青壯年。陸專家卻直言，新冠肺炎的流行、致病性正在減輕，症狀在減輕，無症狀病例的比例在增高。

據《央視》報導，新疆喀什地委副書記帕爾哈提肉孜26日晚間表示，新疆自今年8月起，就對重點人群開展常態化定期核酸檢測，這次喀什疏附縣第一例無症狀感染者就是在例行核酸檢測時主動篩查發現的。

帕爾哈提肉孜稱，164例無症狀感染者都與站敏鄉三村工廠相關聯性大，全部病例均為主動篩查發現，所有感染者未明確有疑似病例、確診病例、發熱病人接觸史及冷鏈物品、野生動物接觸史。

復旦大學公共衛生學院教授姜慶五指出，新冠肺炎在青壯年當中症狀比較輕，往往不被察覺；目前來看，雖然核酸陽性、無症狀感染者比例較高，但因為這是個特殊人群，是同一個企業人群，因此這種現象還能夠被接受。

姜慶五認為，從全球的流行情況來看，世界各國、各地都反映，新冠肺炎的流行、致病性正在減輕，症狀在減輕，無症狀病例的比例在增高，這是一個現象。原因還需要研究，需要調查，需要進一步觀察，但這個現象是客觀存在的。

「無症狀感染者的症狀很輕，不被察覺出來，如果無症狀比例增高，有利於治療，也帶來另外一些麻煩，因為它們同樣能將病毒傳播出去，」姜慶五說，有症狀很容易被察覺，能被管理起來，如果無症狀比例很高，對於控制病毒傳播可能會增加難度，理論上，要把無症狀、有症狀的都管理起來，才能阻斷病毒傳播。

對喀什地區這次疫情，姜慶五指出，一下出現這麽多無症狀感染者，應該是在人群中傳播了一段時間，可能不是一代、二代病例，而是二代、三代以後的病例，現在喀什採取普篩，就是要將無症狀感染者都管理起來。

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