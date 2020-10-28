以為小感冒！養生男一夜之間「左肺變全白」　醫倒吸涼氣：完了

▲男子肺部變白。（圖／溫州新聞網）

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江一名李姓男子，在退休後過起老年生活，不僅飲食清淡、深諳養生之道，而且每天還會跳個1小時的廣場舞，然而不久前他出現發熱、輕微氣急等症狀，起初以為自己是感冒了，後來一查，左邊的肺全部變白，他被緊急轉進加護病房，而在血液中、痰液中均驗出「鮑氏不動桿菌」。

據《溫州新聞網》報導，半月前李大伯因為發熱到浙江省立同德醫院就診，當時主要表現為發燒、輕微氣急，肺部CT顯示左肺有大片的炎症。

不過初始的治療似乎並沒有有效阻止病情的進展，李大伯高熱不退，呼吸更為急促，幾乎喘不過氣，24小時不到，醫生再次為他復查胸片，結果讓人大吃一驚，左邊肺部基本全白。

▲接受治療的李大伯。（圖／溫州新聞網）

李大伯被緊急收治到ICU，而當時他眼中缺氧和休克，心臟跳動非常微弱，幾乎快要停止，醫護人員倒吸一口涼氣。李大伯檢查結果表明，炎症程度很重，凝血系統、肝、腎功能的指標也明顯升高。

綜合各項檢查結果，李大伯是重症肺炎併發的嚴重敗血症，感染性休克，並由於敗血症引發的持續缺血缺氧和嚴重感染，導致患者全身多個重要臟器功能衰竭。此病極其凶險，死亡率極高，若血壓和氧合情況仍不改善，生命危在旦夕。

▲醫生在進行救治。（圖／溫州新聞網）

針對李大伯的情況，醫生當即決定緊急行ECMO（葉克膜），與此同時，針對其嚴重感染的原因開展全面的排查。第二天實驗室的病原學檢查結果顯示，李大伯的血液中、痰液中均存在「鮑氏不動桿菌」。

李大伯在呼吸機、ECMO等技術支持和有效的抗感染治療下，病情終於得到了改善，心臟漸漸恢復活力，尿量逐漸增多，升壓藥逐步平穩下調，不久，呼吸機參數也可以慢慢下調。結合早期床邊加速康復治療和呼吸鍛煉，李大伯在住院第4天擺脫了ECMO的支持，在第10天順利轉普通病房。