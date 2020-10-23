全台「最潮馬桶」藏危機！蹲賞無敵海景夕陽　漲潮「大水直衝」

▲東石壽島馬桶漲潮畫面。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣東石鄉白水湖因國片《消失的情人節》爆紅，更因一旁漁塭工寮蹲式馬桶，吸引不少影迷及民眾到場邊蹲馬桶邊欣賞海景及或落日餘暉，壽島附近也因地層下陷，形成馬桶因潮汐漲潮時，意外被海水淹沒的有趣畫面，當地民眾更笑稱「大海來沖馬桶了！」不過對於外地遊客而言，無法掌握海水漲退潮，在欣賞豪景時實需特別注意安全。

▲東石壽島廁所正常情景。（圖／記者翁伊森翻攝）

國片消失的情人節取景嘉義東石白水湖壽島，當地魚塭工寮的蹲式馬桶意外因可以邊蹲邊賞海景而爆紅，但因當地地層下陷加上潮汐問題，隨時都有可能因為滿潮而被淹沒，意外爆紅的馬桶也有時會因潮水漲潮而被淹沒。當地民眾甚至建議安裝廣播器，由當地駐守的海巡署官兵提醒遊客或民眾漲退潮狀況，避免因為一窩蜂的搶搭、搶拍卻意外造成民眾受困。

▲東石壽島廁所。（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，當地民意代表也已接獲民眾陳情反映，近期內將會集交通、觀光及水利單位會勘後設置潮汐告示牌，或是安插告示牌寫上每日潮汐時刻讓遊客瞭解，清楚掌握進退潮時間。

本週末假期24日、25日兩天滿潮時間分別為下午5點20分、6點36分，提醒要前去民眾需注意長對潮時間，提早安排反岸時間。