女帶水果商試吃柳丁…口袋被塞500元！下秒慘遭「刀抵腰」揉胸

▲外籍女看護工依雇主指示，帶水果商試吃柳丁，卻遭摸胸猥褻。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

記者陳羿妏／南投報導

南投一名水果商阿輝（化名）2018年12月間前往中寮鄉一處民宅柳丁園，稱試吃後可代為銷售，屋主聽聞便請外籍女看護工小安（化名）持水果刀帶阿輝去試吃柳丁。孰料，阿輝卻趁園區四下無人之際，將刀抵住小安腰間，摸胸猥褻。對此，南投地院審結，將阿輝判刑3年3月，可上訴。

判決指出，小安表示，共見過阿輝兩次，第一次是2018年12月初，阿輝見面就稱「要做好朋友」，接著拉著她的手，將500元塞進她的口袋；第二次同年12月某日，阿輝再度前來，她本來因為害怕，不打算出去，但聽聞屋主指示「拿柳丁給阿輝吃」，遂從廚房拿出水果刀，帶阿輝前往庭院摘柳丁試吃。孰料，兩人採柳丁時，是阿輝負責拿刀，採畢阿輝突然拉住她的手，在她口袋塞500元稱「不要跟阿嬤（屋主）說」，接著阿輝竟左手持刀抵住她的腰部，右手則撫摸胸部猥褻。

事後，小安向仲介翻譯求助，報警處理，整起事件因此曝光。阿輝坦承確實有摸小安胸部，但沒有使用刀子，且抱小安時，小安並未拒絕，而是很樂意抱她，另外想說小安來台工作沒錢，才會主動塞500元。

對此，法官勘驗相關說詞，不採信阿輝說詞，認為阿輝犯行已嚴重戕害小安性自主權，惟考量雙方已達成和解，審酌後依攜帶兇器強制猥褻罪，判3年3月刑期，全案仍可上訴。

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