2020裙襬澎澎RUN　「黃子佼、徐若瑄」穿上粉紅澎粉，號召守護力量

公益大使「黃子佼、徐若瑄」穿上粉紅澎粉，關懷珍惜身邊有個「她」

今年裙襬澎澎RUN，現場同時有6500位跑友共襄盛舉實在意義非凡。特別邀請到充滿愛心的超級好友「黃子佼、徐若瑄」，共同擔任公益大使，黃子佼為首位男性公益大使代表，更邀請擁有30年交情好友「鋼鐵V」徐若瑄，共同穿上粉紅澎裙，向活動精神人物Bob Carey致敬，10/24當天兩人連袂出席裙襬澎澎RUN，佼哥別出心裁為粉紅澎裙加以設計，並於全身搭配澎裙元素，笑稱自己今天走「古裝風」；徐若瑄身穿皮衣配粉紅澎裙，擁有龐克前衛的風格，搶眼的風格更讓粉絲圍觀搶合照，兩位公益大使對現場的粉絲合照來者不拒，更親自逛活動攤位讓品牌市集人員驚喜連連！

千人齊聚粉紅絲帶大合影 壯觀陣容嗨翻淡水漁人碼頭

裙襬澎澎 RUN為響應每年10月乳癌防治月的重要活動，今年更增加壯觀合影喬段，邀請千名跑友與藝人們一同站出粉紅絲帶位置，象徵「關懷乳癌患者及防治乳癌」的意義，代表著女性特有的溫柔，堅強的力量，主辦單位利用空拍機拍出這壯觀感人的一刻，期望女性們更加重視身體健康，為成功對抗乳癌的抗癌戰士們致上溫暖的敬意。

時尚路跑跨界「有趣市集」 有吃有喝超好逛！Chill在漁人碼頭一整天

睽違2年，今年裙襬澎澎RUN回歸到新北市淡水漁人碼頭，特別將路跑時間規劃成夕陽星光路跑，讓跑友可以一邊跑步，一邊欣賞美麗的淡水夕陽與漁人碼頭夜景。活動時間從中午12:00至19:30，邀請知名市集品牌「有趣市集」合作，超過20家攤位品牌進駐裙襬澎澎RUN現場，異國美食、特色餐車、微醺特調、文青手作，滿足跑友吃喝玩樂又超好逛，絕對帶給跑友們非常難忘的一個周末。

星光舞台 12組歌手輪番獻唱 婁峻碩、孫盛希等藝人溫暖登場 從白天唱到晚上

今年裙襬澎澎RUN邀約高達12組歌手陣容登台獻唱！一起為乳癌防治盡份心力，上午追星舞台邀請到當紅狼人殺偶像婁峻碩、金曲小天后孫盛希、美聲女子組合晨悠、新生代音樂才女王敏淳、R&B歌姬孫尤安、新人饒舌團體Fun Ones翻玩樂團、靈魂歌姬呂薔Amuyi輪番熱唱，一早就嗨翻淡水漁人碼頭，歌手紛紛帶來最新單曲，讓現場跑友及粉絲超驚喜！

晚上的星空舞台則邀請到聲林之王偶像李佳歡、許維芳、新世代潮甜女神關詩敏、超偶冠軍張語噥、實力派唱將閻奕格，讓跑完步的跑友們享受好聽的音樂，紛紛聽得如癡如醉~

吸引千名歌迷粉絲到場支持，為喜歡的歌手一起加油，歡樂演唱也不忘支持公益。歌手們更紛紛鼓勵現場朋友重視乳癌防治的重要性，一起為健康好好把關。知名演員紀培慧、吳子霏、孫其君、卞慶華；知名YouTuber三原慧悟、琳妲、唐婷婷；華裔設計師Daniel Wong與TVBS主播詹舒涵等各界名人皆到場為愛領跑盡份心力！

《 Marie Claire美麗佳人》一向關心女性議題、守護女性健康，更積極響應公益，為公益發聲，期望每位參與或是認識此活動的朋友讀者們，不要害羞更不要猶豫，早期發現更能避免後續治療的機率，活動現場設有「台灣癌症臨床研究發展基金會」及「明新醫療集團」免費提供乳房超音波篩檢及乳房攝影巡迴車，一起把關大家的健康，並呼籲定時檢查的重要性！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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