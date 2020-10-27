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廟會活動燃放爆竹煙火　請遵守燃放前｢五要、五不｣原則

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▲近來台南市發生幾件火災案件皆為燃放爆竹煙火不慎所引起，請民眾要小心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲近來台南市發生幾件火災案件皆為燃放爆竹煙火不慎所引起，請民眾要小心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來台南市發生幾件火災案件皆為燃放爆竹煙火不慎所引起，消防局提醒民眾除非必要切勿任意燃放，燃放時亦應謹慎，以免造成無法預期的危害。

消防局指出，廟會活動過程中，經常會沿路燃放爆竹煙火來引起人們注意及增加熱鬧氣氛，尤其燃放升空類或飛行類爆竹煙火（蜂炮、沖天炮），因其飛行路徑不確定，經常會亂飛亂射，而住宅陽臺用途常為洗衣曬衣空間，經常掛曬著衣服，或地面存放紙張、紙箱、保麗龍箱等易燃物品，一旦具有高溫且燃燒中之爆竹煙火飛入住宅，與衣服、紙箱或保麗龍箱等易燃可燃物接觸，就有可能會引起火災，本市最近發生數起因燃放爆竹煙火而引起火災之案例，造成車輛、建築物及竹筏燒毀。消防局提醒民眾除非必要切勿任意燃放爆竹煙火，而燃放時請依燃放前｢五要｣及燃放時｢五不｣原則，注意安全。

▲近來台南市發生幾件火災案件皆為燃放爆竹煙火不慎所引起，請民眾要小心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

燃放前｢五要｣：一、 要重安全環保少燃放：使用爆竹音效或環保炮來替代真正爆竹煙火的燃放，如此既能兼顧環保與安全，又能維持喜慶熱鬧的氣氛。二、 要有合格標示再燃放：購買時應確認產品具有使用說明、廠商資料、主要成分、認可標示。三、 要依使用說明來燃放：1、選擇30公尺直徑面上空周邊沒有建築物、電桿及障礙物燃放。2、固定好發射管，將沖天炮套入發射管內在進行點燃，人離開10公尺外觀賞。3、不可對人、動物或物品發射。4、不可手拿燃放。四、要選適當地點才燃放：不可在易燃物附近（如：加氣站、油槽、石油煉製廠、加油站及各縣市明定禁止燃放爆竹煙火的地區等）燃放。五、要有大人陪兒童燃放：未滿12歲兒童燃放爆竹煙火，大人必須陪同。

燃放時｢五不｣：一、不可朝人、車、建築物、易燃物丟擲或發射。二、不可串接、堆疊或同時大量燃放。三、不可將頭靠近煙火出口處點火或觀望。四、不可讓兒童燃放飛行類、升空類及摔炮類產品。五、不可遺留火源，要將未熄滅之爆竹煙火撲滅。

台南市為文化古都，宮廟、古蹟繁多，具有歷史意義，有其故事，台南市黃偉哲市長呼籲民眾在享受傳統廟會活動洗禮時，請注意居家及民眾安全，消防局長李明峯亦提醒宮廟在進行廟會活動時，「非必要、勿燃放」，儘量以爆竹音效或環保炮來替代真正爆竹煙火的燃放，如要燃放爆竹煙火時，請少量燃放，一定要購買合格之爆竹煙火，並確實遵守燃放前｢五要｣及燃放時｢五不｣原則及適當時間燃放，以避免引起火災或造成人員受傷或妨害居家安寧。

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