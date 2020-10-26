美軍售台遭陸方制裁！外交部：續促請美出售武器「捍衛台民主自由」

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者陳家祥攝）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國務院日前批准新的對台軍售，引發大陸的不滿，發言人趙立堅今（26）日就宣布，要制裁洛克希德馬丁、波音防務、雷神等美國企業。對此，我外交部「深表遺憾」，並會持續促請美國政府出售我國防禦所需的武器，以捍衛台灣的民主自由。

針對陸方準備對美國企業制裁，外交部發言人歐江安對此「深表遺憾」，並指出台灣努力維持台海和平與穩定，面對中國軍事威脅恫嚇，我國政府有責任保衛台灣人民的安全。

歐江安表示，我方會持續促請美國政府依據「台灣關係法」及「六項保證」對台灣履行安全承諾，持續出售我國防禦所需的武器。美國提供我方防衛性武器，有助於捍衛台灣的民主自由，並確保國家安全及印太區域的和平穩定。

趙立堅在記者會上指出，中方多次指出，美方向台灣地區出售武器裝備，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和安全利益，中方對此強烈反對，予以強烈譴責。

趙立堅宣布，為了維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與此次對台軍售的洛克希德馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器過程中發揮惡劣作用的美國有關個人和實體實施制裁。

事實上，大陸外交部早在今年7月，就已針對美國售台「愛國者三型飛彈」（PAC-3），宣布過要制裁洛克希德馬丁，但並未提及詳細的制裁內容。

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