玩美移動推出萬聖節企劃　打造AR主題妝容、動態圖片素材

▲玩美移動推出萬聖節企劃。（圖／玩美移動提供）

記者姚惠茹／台北報導

訊連科技（5203）轉投資子公司「玩美移動」旗下圖片編輯「玩美相機（YouCam Perfect）」及虛擬試妝「玩美彩妝 ( YouCam Makeup )」App，今年萬聖節推出一年一度最受期待的AR主題妝系列與特效素材包。

玩美移動表示，今年萬聖節互動素材中加入AI/AR技術，讓使用者可以更身歷其境體驗令人毛骨悚然的詭譎氣氛，不僅可透過特殊妝效的AR虛擬妝容玩出精緻造型，還能應景添加詭異又神秘的動態特效錄製影片，以全新互動體驗顛覆萬聖節想像，讓使用者能完全沉浸在萬聖詭譎魅力。

玩美移動指出，萬聖節主題AR彩妝今年特地推出9款精緻並獨特的AR妝容和全新動態背景，包括詭譎的臉部彩繪、幽靈鬼影，更與美國知名彩妝部落客@SydneyNicoleAddams攜手打造科學怪人妝容。

玩美移動分享，「玩美相機」APP萬聖節系列包含23種不同編輯素材，包括動態特效、貼圖，幽靈背景、相框和模板，讓使用者隨意發揮創意，一鍵為照片添加萬聖節獨有的驚悚氛圍，製作出專屬萬聖節的時尚照。

玩美移動創辦人暨執行長張華禎表示，雖然今年在疫情的影響下，萬聖節慶祝方式可能會有所改變，但是萬聖節的裝扮樂趣已經不僅僅局限於慶祝節日本身，也是現代生活中人們釋放壓力的方式之一，希望通過豐富的萬聖節素材，為所有玩美使用者帶來氣氛十足的萬聖節拍照樂趣？

玩美移動強調，除了上述的萬聖節主題豐富內容外，11月2日以前使用「玩美彩妝」或「玩美相機」App製作萬聖節主題圖片，上傳到玩美圈活動頁面，就有機會免費獲得「玩美系列」App一年份尊享版內容，解鎖更多超過數百種令人驚豔的妝容和特效。