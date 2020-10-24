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iPhone 12比官方便宜1000元↑賣爆　好市多：「賣很好」會再進貨

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Apple新機iPhone 12今在台灣正式開賣，立刻掀起民眾搶購熱潮。（翻攝自蘋果官網）

圖文／鏡週刊

Apple新機iPhone 12 23日在台灣正式開賣，不少人提早到各大電信商及蘋果實體門市排隊搶購。不過就有網友發現，這回好市多網購及許多實體門市也同步販售，而且價格還比官方售價便宜逾千元，再度出現搶購熱潮。不過據了解目前iPhone 12多數均已售罄，好市多也對外回應，採取薄利多銷形式，「賣得很好」將會再陸續進貨。

iPhone 12今正式開賣，再度掀起全台搶購熱潮，不管是蘋果直營店、電信業者實體店面都出現排隊人潮，各大網購平台也是一上架就幾乎秒殺的狀態，可見果粉驚人的購買能力。

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這回好市多網購及許多實體門市也同步販售iPhone 12，而且價格也都比官方售價便宜1,000元以上，不過每卡僅限購一台。（翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區臉書粉專）

不過有網友就發現，其實這回好市多網購及許多實體門市也同步販售iPhone 12，而且價格也都比官方售價便宜1,000元以上，iPhone 12 64G售價為25,899元、128G為27,399元、256G為30,799元；iPhone 12 pro 128G則為32,599元、256G為35,999元、512G為42,799元。

若將蘋果官方售價進行對比，64G為26,900元、128G為28,500元、256G為32,000元；iPhone 12 pro官方售價128G為33,900元、256G為37,400元、512G為44,400元。其中好市多價格優惠最多為iPhone 12 pro 512G，比官方價格便宜約1,600元。

不過目前好市多網購及實體門市幾乎已售罄，想搶購的民眾恐得再等等。（翻攝自好市多線上購物網站）

不過目前好市多網購及實體門市幾乎已售罄，想搶購的民眾恐得再等等。對此，好市多也回應表示，公司一直以來都採取薄利多銷形式，他們也坦言「賣得很好」將會再陸續進貨。


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