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社會 社會焦點 保障人權

彰化版鳩之澤！高壓電線掉水田　啵啵啵竟煮出漂亮「溫泉蛋」

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記者唐詠絮／彰化報導

彰化今天因為東北風來襲，半夜下雨天氣冷颼颼，上午福興鄉彰鹿路1處高壓線斷落，不僅造成658戶停電，電線掉落導致稻田起火燃燒，整片泥巴水坑瞬間沸騰，臉書《粉紅佳人檳榔》，拿著兩顆生雞蛋泡在田土裡，竟然啵啵啵的沸騰一下子就熟了，還將影片上傳youtube，網友驚呼「這真的太強了」。

▲高壓電線掉落有水的田裡竟可以煮出溫泉蛋。（圖／粉紅佳人檳榔攤提供）

▲高壓電線掉落有水的田裡竟可以煮出溫泉蛋。（圖／臉書《粉紅佳人檳榔》提供）

▲高壓電線掉落有水的田裡竟可以煮出溫泉蛋。（圖／粉紅佳人檳榔攤提供）

▲高壓電線掉落有水的田裡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起電線被強風吹斷掉落的意外，發生在上午9點18分，電線掉落在溼答答的稻田裡，情況相當的危急，彰化消防局第三大隊也火速派遣消防人員到場滅火，彰化台電營運處據報後緊急前往修復，所幸10點57分全部復電。

▲高壓電線掉落有水的田裡竟可以煮出溫泉蛋。（圖／粉紅佳人檳榔攤提供）

▲彰化台電人員緊急搶修。（圖／記者唐詠絮翻攝）

有實驗精神的《粉紅佳人檳榔攤》，用手將雞蛋先放入這片田水裡，電線早已將水坑燙到沸騰冒煙，不到幾分鐘後再拿出，拿到水龍頭下將外殼洗乾淨，切開後，真的變成超級完美溫泉蛋，羨煞不少網友。

▲高壓電線掉落有水的田裡竟可以煮出溫泉蛋。（圖／粉紅佳人檳榔攤提供）

▲高壓電線掉落有水的田裡都沸騰了。

台電人員到場後，取出已全部變成焦黑高壓電線，進行處理，經理楊玉菁表示，彰化這2天，因為東北風來襲，沿海風勢強勁，從22日開始天氣瞬間變化，為了防止停電事故發生，彰化台電營運處這2天一直持續巡視點檢工作，沒想到福興鄉這處高壓電還是因此脫落，也提醒民眾，一旦民眾若有發現電線有掉落或是停電等異常情形，都請盡速通報彰化台電進行維修。

▲高壓電線掉落有水的田裡竟可以煮出溫泉蛋。（圖／粉紅佳人檳榔攤提供）

▲高壓電線也變得焦黑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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