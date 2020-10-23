3天前才肉身擋火車…台南男再衝民宅縱火！被逮喊「忘記了」裁定羈押

▲▼陳姓男子涉嫌騎贓車到南區國民路火燒燬2部機車，縱火前3天還曾在保安站以肉身擋火車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、戴若涵／台南報導

台南市南區國民路一處民宅21日發生縱火事件！一名陳姓男子凌晨4時許到該處，不久後就竄出熊熊火勢，所幸屋主及早發現報警處理，僅2台機車遭殃，並無人員傷亡。事後警方發現，這名縱火的陳男縱火3天前還以肉身擋火車，遭人錄影蒐證後，還不爽嗆聲「拍什麼拍啦！」法院22日晚間裁定將他羈押。

回顧整起事發經過，陳男21日凌晨4時許騎著贓車行經國民路，突然他將機車停放路邊，接著走進一處民宅騎樓內，不久後就見火舌竄出，兩部機車遭火襲。當時正在屋內睡覺的屋主察覺不對勁，隨即外出查看，但鐵門才打開，他就發現外頭竟冒出濃濃黑煙，焦急地報警處理，這才沒有釀成傷亡。事後屋主也嚇壞直喊，太恐怖！

警方獲報後，調閱附近的監視器畫面，循線找到30多歲陳男，並將人拘提到案。陳男到案後供稱，自己是吃了安眠藥，忘記犯案過程了，警方依公共危險罪嫌移送。

除了這起縱火案件外，陳男18日上午7時許，還在保安火車站以肉身擋火車，當時他行走在軌道上，經列車長發現勸阻，孰料，陳男見旁人錄影蒐證，還怒氣沖沖地嗆聲，「拍什麼拍啊？」雙方僵持一陣子，陳男才不甘地離去，台鐵人員見狀則記下他的車號。不料，肉身擋車事件才過去3天，陳男竟又涉嫌縱火。檢方訊後向台南地院聲請羈押陳男22日深夜10時許羈押獲准。

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