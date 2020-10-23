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前夫躲在後座！24歲女打電話突然被捅　媽心碎聽她死前淒厲哭喊

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▲▼手機。（圖／CFP）

▲女子在車上通電話時，突然被躲在後座的前夫捅死。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

巴西利梅拉市(Limeira)24歲女子古拉特(Micheli de Paiva Lima Goulart)日前在車上和媽媽通電話，講到一半時，躲在後座的38歲前夫席爾瓦(Alexandro Ribeiro da Silva)突然衝出來捅她好幾刀，在電話另一頭的媽媽只能聽著她不斷慘叫卻無能為力，最後不幸身亡。

警方20日接到報案，在汽車上發現古拉特遺體，她與38歲前夫席爾瓦育有一名2歲女兒，2人目前分居約2個月。友人表示，古拉特自從和前夫分手後，因為很害怕會被對方找到，平時都怕到不敢出門，那天好不容易願意出來走走，沒想到前夫竟然躲在汽車後座上埋伏對方。

死者母親派瓦(Neli Paiva)表示，她聽到女兒被攻擊時不斷哭喊「媽媽！」，凶嫌則說，「我現在就殺了你，你別想逃，你放心，就算你逃到屋內我也會跟進去，在那裡了結你的性命。」

員警路易斯(Leonardo de Oliveira Luiz)表示，凶嫌是有預謀的，他知道友人的後車廂壞了，便從後車廂偷偷爬到後座，然後耐心等待受害者回到車上，凶嫌已於20日下午落網，目前正在等待驗屍報告結果。

FEMINICÍDIO: Homem se esconde em porta-malas e mata ex-esposa a facadas em Limeira ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A jovem Micheli de Paiva...

Radio Mix Limeira 發佈於 2020年10月20日 星期二

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