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潘曉穎母「願作中間人」　邀港台共議陳同佳投案

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▲港女命案，死者母親，陳同佳（圖／記者屠惠剛攝、路透）

▲潘曉穎的母親呼籲陳同佳盡快出面。（圖／記者屠惠剛攝、路透）

文／中央社台北22日電

港女命案被害人潘曉穎的母親今天再度發聲，表示自己願意當中間人，邀請香港與台灣方面共議弒女兇嫌陳同佳赴台投案的方案。但她也強調 ，一旦過了10月23日，便不會再幫陳同佳求情。

綜合官方香港電台、香港01等港媒報導，潘曉穎母 親下午現身受訪時哽咽表示，她的負面情緒非常多，因 為過去數週四處奔走，要求陳同佳在出獄屆滿一年之前 赴台，如今限期將到卻仍無結果，沒人有誠意，也沒人 願意與台灣合作。

她表示，自己願作為中間人，誠邀港台刑事人員代 表，一同坐下解決陳同佳赴台投案的方法。潘母透露， 港台雙方的警務人員，都有她的電話及聯絡方法，希望 他們盡快與她聯絡，讓她安排雙方見面或會談，以尋解 決方案。

潘母也提到，據她了解，香港警方首先要將口供提交給台灣，其次是台港警方就案件處理手法進行商討， 當有方案後，要求陳同佳填妥相關表格及文件，再交給台方便可處理。 她並再次強調，過了10月23日深夜11時23分，便不會為陳同佳求情。

香港男子陳同佳2年前涉嫌在台殺害女友潘曉穎， 潛逃回港後因洗黑錢罪被判入獄，去年10月23日出獄後 ，一直住在安全屋，受到警方保護。 明天是陳同佳出獄屆滿一年，也是潘母期望陳同佳 來台投案的最後限期，但陳同佳至今仍未動身。

對於陳同佳來台投案進度，協助他的香港聖公會教 省秘書長管浩鳴下午向港媒表示，陳同佳的委任律師正 努力處理取得入台簽證事宜，如有消息會再作通知。（ 編輯：繆宗翰/周慧盈）

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