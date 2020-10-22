不忍了！女粉今提告性侵　嗆詹江村「準備當庭脫褲驗胎記」

▲J女在友人的陪同下到永和分局報案，並提告詹江村性侵。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

桃園市議員詹江村（57歲）遭本刊獨家踢爆硬上女粉絲J女（化名），還射後不理，昨天（21日）上午詹江村出面喊冤，強調一切「都是虛構的。」並歡迎J女提告！J女看了新聞報導後，決定「成全」詹江村，今天（22日）下午到警局對詹江村提告性侵，而警方在受理後移送地檢署，全案將待檢警釐清。

本刊調查，去年8月20日晚間9時許，詹江村約J女到新北市永和區一間麻油雞用餐，豈料，2人用完餐後，詹江村竟帶J女到永和區的「探索汽車旅館」硬上得逞。J女並指證歷歷詹江村右邊屁股上有個手心大小的深褐色胎記。

整起事件遭本刊踢爆後，詹江村還出面表示，「根本都是虛構的！」還對外表示：「難不成我要脫褲子給大家看（胎記）嗎？」並歡迎J女到警局報案，儼然信心十足。

J女在看了相關新聞報導後，氣憤難耐，「既然他（詹江村）要我提告，我就成全他。」今天J女也至警局對詹江村提告性侵，並強調，「我隨時都可以跟詹江村對質，將來在法庭上，他敢脫褲子檢查胎記嗎？」

警方表示，在受理J女報案後，會發通知請詹江村到警局說明，但因為詹江村的議員身分，也不好意思要求他脫褲子檢查胎記，會將全案移送地檢署偵辦。

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