竹科男離職「放大絕」　公司電腦D槽資料不見了！二審逆轉判有罪

▲周姓男子原擔任竹科一名主管，但離職前卻將公司存放Ｄ槽重要資料全格式化。（圖／pakutaso）

記者黃宥寧／新竹報導

新竹一名周姓男子，擁有清大博士學歷，任職於竹科某科技公司並擔任研發技術副理，遭控7年前離職，竟然將公司存放在電腦硬碟D槽的業務資料全部格式化，導致硬碟內重要電磁紀錄遭刪除，公司提告後，周男遭起訴。新竹地院以罪證不足判他無罪，但高等法院以鑑定結果、證人證詞，認定周犯行明確，依無故刪除他人電腦的電磁紀錄罪改判6月徒刑，可易科罰金18萬元。

周男前東家科技公司提告並主張，周男於2010年9月任職公司產品研發技術副理，負責IC研發設計、量測業務等工作，並提供桌上型電腦一部，且簽具保密契約書。不料，2013年12月6日當晚周男離職時，明知電腦內的資料紀錄屬公司財產所有，但他竟把電腦硬碟D槽予以格式化，公司的業務資料全被刪除，公司負責人發覺有異，委託技術人員對電腦進行確認，才發現周男的犯行並提告。

對此周男則抗辯他並沒有將電腦硬碟D槽予以格式化，該電腦在他離職後，遭證人孫姓職員反覆開機、操作，甚至安裝TeamViewer，也不能正確反應事件發生時間，更不能證明電腦硬碟D槽之資料是於2013年12月6日離職當天晚間7時38分許遭刪除，且證據無法證明在2013年12月6日晚間7時38分他還在公司，而公司對於已刪除資料也保有備份檔案，也未期待還原該資料，可認該資料之刪除對於公司並未生損害，加上公司明明多次檢查，卻直到2014年8月18日才提起告訴，已超過告訴期間。

經證人潘女表示，於2014年5月10日到17日間該科技公司委託鑑定該公司電腦，經過數據資料分析完彙整後，於2014年5月26日寄給該公司，鑑定的結果是周男的電腦有格式化的動作，格式化有產生一些$字號的檔案，主要是從＄字號檔案產生的時間知道格式化的時間是2013年12月6日（周男離職當天），在檢測開始時，有一個MSI146的TMP檔，這個檔案產生的時間是2014年5月15日，就是潘女檢測的時間，從這個點來判斷，這個系統時間是沒錯的，故打臉周男沒有格式化的說法。

起初新竹地院認為，提告的科技公司稱業務資料的紀錄遭格式化刪除，但卻無法交代刪除的資料內容為何，是否與公司業務有關連性，與周男犯罪構成要件不符，故判周男無罪。不過經新竹地方檢察署檢察官上訴後，高等法院認為，經證人、調查局、以及刑事局鑑定結果，周男確實將硬碟內資料格式化，也認定周男犯行明確，並依無故刪除他人電腦的電磁紀錄罪將周男改判6月徒刑，可易科罰金18萬元，仍可上訴。

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