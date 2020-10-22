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「X！怎不會出聲」警爆粗口闖民宅抓人驗尿　吸毒犯獲判無罪

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▲▼ 警車,警察,日本警察。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 台中警察違法搜查私闖民宅抓人驗尿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台中報導

台中市東勢警分局偵查隊4名警察欲抓吸毒犯，竟未持合法搜索票直接闖入民宅，一開門直接飆髒話「幹，怎不會出聲？」隨即見桌上有毒品吸食器，抓詹男直接驗尿法辦。詹男承認吸毒，遭檢方起訴，但台中地院法官狠批警察怎麼可以做出違法侵害人權，進行違法搜索和逮捕並查扣證物及驗尿，認定警方提出的證據全無具備證據力，故判決詹男無罪。

判決指出，2月28日晚間7 、8 時許，於台中市某區詹男將毒品放入玻璃球內，以燒烤吸食煙霧方式，施用第一級毒品海洛因；且於同年3月2日晚間同址以燒烤吸食煙霧方式施用第二級毒品甲基安非他命1次，又於同日於同址後方倉庫遭警查獲並扣2包安非他命，詹男同意驗尿，而尿液有三種毒品反應。

台中地院審理時，辯護律師懷疑警方是違法搜索，警方則表示，當天接獲線報有通緝犯藏匿於詹男住處通報，雖無搜索票，但警方在門外呼喊，有聽見詹男出聲，警察才開門進入，而雙方閒聊時，警方見桌子上有吸毒器，詹男也坦承吸毒，並主動交出2包毒品，也同意警方採尿。

不過，法官勘查警方密錄器，發現事實不是如此，警方在門外是語帶髒話拉大嗓門喊「幹，怎不會出聲，你當作是死嗎？」，顯見警方當時並沒有聽到被告詹男有出聲，所以才會向詹男說「幹，怎不會出聲」。對此警方表示當時敲門呼喊時，被告詹男有在裡面應門，警方才會開門進去。

另外，法官認為，警方在屋內到處走動，見桌上有吸食器，要求詹男「快點啦，拿出來，乾脆一點」，詹男才將2包甲基包安非他命拋向桌面，供警方扣押，過程中也無提及抓通緝犯一事。

法官表示，警方進入詹男住處，目的是要抓通緝犯，搜索後卻沒有依據刑事訴訟法第131條第3項規定，報告檢察官與法院，既然是違法搜索，警方查扣的吸食器與2包毒品，也就不合法，至於逮捕詹男，法院如果認定警方是合法逮捕，將形同鼓勵警方動輒用違法搜索方式逮捕現行犯，另外，詹男被違法逮捕，失去自主意志，縱使簽名同意採尿，也可能是受警方控制使然，警方對詹男採尿化驗，亦屬違法。

法官認為，警方未經同意即擅自進入居所，違背法定程序的情節和程度非輕；而現場4 位警員就刑事訴訟法有令狀搜索、無令狀搜索的法定程序，實難委為不知，雖無證據證明警方明知違法而故意為之，仍屬情節重大的疏失，警方違法搜索、扣押、逮捕，侵害被告詹男的居住安寧與人身自由，更侵害被告詹男接受正當法律程序保障，以及免於遭受國家機關非法偵查，而詹男吸食毒品，縱使有罪，刑度也不重，吸毒傷害自己，但沒有侵害別人或國家社會法益。

綜合上述法官強烈表示，如果不禁止使用違法取得的證據，將助長違法取證的情形，為了促使警方爾後知所警惕，確實踐行法律程序規定，法官依比例原則與法益權衡原則，認定證物全部沒有證據能力，據此判決詹男無罪，可上訴。

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