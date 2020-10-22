防疫優先！爵士音節樂停辦...台中文化局：往年日均10萬人參觀

▲台中市議員黃守達（右1）認為爵士音樂節應延期或小規模辦理。（圖／黃守達提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中國際爵士音樂節去年吸引138萬人次到場聆聽，今年市府考量疫情因素停辦，市議員黃守達22日表示，爵士音樂節已經相當具有國際知名度，帶來的人潮與觀光效益相當可觀，文化局說不辦就不辦，造成的損失難以估計，應該延期或縮小規模，市府文化局長張大春回覆，除了舉辦多場小型表演替代外，明年會擴大辦理爵士音樂節。

▲文化局長張大春說，明年會擴大舉辦。（圖／台中市政府提供）

黃守達指出，文化與品牌需要時間發展跟累積，大甲媽祖遶境也因為疫情關係縮小規模，但依舊有辦，今年台北爵士音樂節也照樣舉辦，即使因為疫情影響，國際樂手無法過來，也可培養在地樂手，未來若有這類大型活動，市府應考慮縮小活動規模，如期舉辦。

黃守達強調，這次爵士音樂節停辦對在地飯店旅宿業造成不小影響，但業者透漏，停辦的消息是看新聞才知道，市府應加強局處的橫向聯繫，主動與業者溝通，讓業者能夠及時因應，此外，文化局應該趁此次停辦的空檔，好好思考未來如何定位爵士音樂節，維護好品質，並打造為真正具有指標性的國際盛會。

張大春表示，因為國際疫情嚴峻，國外著名團隊無法來台演出，雖然活動地點是開放空間，但活動期間平均單日會湧進超過10萬人次，在防疫優先考量下，暫停舉辦2020台中爵士音樂節。

為了降低停辦台中爵士音樂節對國內藝文團隊的衝擊，文化局整合10月至11月在市民廣場的小型音樂活動，包含9月5日金牌野餐音樂會、9月12日至13日幸福童話列車市民廣場聯演、10月17日至18日台中國際美食音樂節、11月7日兒少嘉年華及11月14日原住民熱舞創意比賽。

此外，12月也有兩場線上爵士音樂會，12月24日也將在台中國家歌劇院舉辦爵士聖誕音樂會，加上街頭人藝相挺、2020台中樂器節等活動，讓下半年仍充滿爵士音樂氛圍，而且明年為回饋廣大樂迷，台中爵士音樂節將會擴大辦理。

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