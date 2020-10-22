瘋電影／花木蘭　每個人都可以是戰將女性當自強

文／賴賴

瘋言瘋語：

經過改編鞏俐的腳色，增加了戲肉，對於女性主義的角度有更深度的內涵，中國古代女子無才便是德的刻版印象被反轉了，而木蘭從軍的家族環境也有了高速說明的環境視覺，超厲害的取材，果然是好萊塢電影，只是劇本感覺是投資人的建議多過編劇，這是典型中國電影集資時會面臨的問題，大家都想參一腳，於是架構精美，結局稍嫌太童話，像是資金不足的快速結尾，還好有李連杰皇帝腳色合理發揮，才不會太過草率，整體感是好看的，女性導演的視覺柔美加分。

花木蘭是中國第一位被外國人認識的女性，而中國傳統從花木蘭身上展現的忠孝仁義，完美呈現中國文化的經典，響馬的馬賊安排相當出色，增加了中國人文色彩魅力，劇情刻意淡化愛情而加強女性也能創造出自我人生，對於年輕族群和兒童有著深刻的勵志效果，幼稚園到大學都可以看得闔家觀賞好作品，娛樂價值高。

片 名：花木蘭

英文片名：Mulan

類 型：冒險、奇幻

上映日期：2020-09-04

片 長：01時55分

導 演：妮基卡羅(Niki Caro)

演 員：劉亦菲(Yifei Liu) 、 甄子丹(Donnie Yen) 、 鞏俐(Gong Li) 、 李連杰(Jet Li) 、 安柚鑫(Yoson An)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼

劇情大綱



迪士尼帶來的《花木蘭》，重新再現了有著數百年歷史的中國詩歌中，不朽的傳奇女戰士。這部真人電影秉承其中國的根源，也呈現了華裔巨星與年輕新秀的精彩結合。



知名電影人妮琪卡羅將花木蘭的史詩傳奇化為現實，變成一場激勵人心的精彩冒險，一位無畏的年輕女子出於對家庭與國家的愛而冒著生命的危險，成為中國史上最偉大的戰士之一。

當皇帝頒佈法令，每個家庭都要派出一人從軍服役，以保衛國家免受北方侵略者的危害，花木蘭，一位知名戰士的長女，代替她年老體衰的父親，假扮成男人，花軍。她通過每一次的考驗，充分利用她的內在力量，發揮自己真正的潛力。這個史詩般的旅程，將她轉變為一位優異的戰士，並讓她贏得國家的感謝與尊敬，以及父親的引以為傲。

▲甄子丹是軍中愛護下屬的長官。

▲因是女兒身而被驅逐的可憐女巫。

▲李連杰是會武功的皇帝。

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