瘋電影／沒說出口的殺人告白　有一種劇毒叫做童年創傷

文／賴賴

瘋言瘋語：

嚴格說來，在疫情時代的電影工業已經是個殘缺的藝術夢想，不經營他會萎縮，經營他卻很慘淡，只能想盡辦法在有限的成本中掙扎，用最短的天數和時間，最少的場景和演員，說出劇本中的內容，當然仍然有少數神明級的導演編劇，可以在這個拮据的環境中，言之有物且引人入勝，但就普世價值來說天才是極度短少的，所以這部電影流暢，但劇本貧困的理由支撐女主的苦痛，確實困難。

整體感是好看的，當作打發時間看還算不錯，只不過生過小孩的北川景子，不再如過去的貌美滴汁，而整部戲的重量都在她一人身上，還好女配角演技到位，非常襯職的詮釋這個童年陰影產生的疑似殺人犯，可惜戲份較少，且劇情賦予的表情也不多，但仍然是少數日本電影中，會優先想看的商業片。

片 名：沒說出口的殺人告白

英文片名：First Love

類 型：犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2021-11-26

片 長：01時59分

導 演：堤幸彥(Yukihiko Tsutsumi)

演 員：北川景子(Kitagawa Keiko) 、 中村倫也(Nakamura Tomoya) 、 芳根京子(Yoshine Kyoko) 、 窪塚洋介(Yosuke Kubozuka)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：鴻聯國際



劇情大綱

某個夏日午後，全身沾滿血跡的女大學生聖山環菜(芳根京子 飾)，被警方逮捕了。警方調查發現，她在主播面試完後，拿著事前準備好的菜刀到父親工作的藝術學校，刺殺了身為知名畫家的父親。外貌姣好、前途光明的她竟在被逮捕後拋下一句：「你們自己去查出我的殺人動機！」。此舉不僅引發媒體不斷渲染報導，也引起臨床心理師真壁由紀（北川景子 飾）的關注。為何前途光明的環菜要殺害父親呢？是什麼原因讓她不願說出口呢？

▲被告殺死父親的女嫌犯，說謊前科累累，突然翻供說自己沒殺人。

▲律師和女主丈夫是兄弟。

▲關鍵證人曝光，能夠為女嫌犯平反嗎？

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