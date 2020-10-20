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瘋電影／被告　嫌疑人應不應該被輿論入罪？

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文／賴賴

▲▼被告。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

電影很有深度，描述閨蜜被殺身亡，最後離開現場的好友被懷疑殺人被起訴，即使在國際公認的刑事訴訟「無罪推定」基本原則下，被告仍被輿論公審定罪，整部電影核心並不是找真兇，而是被告所經歷的一切不合理的不平等待遇，非常有內涵。

電影沒有刻意替誰說話的立場，而是清楚了一個被懷疑者，其家庭無端卻承擔的社會壓迫，以及突然產生的龐大律師訴訟費用，本人則是百口莫辯的委屈，不論是不是兇手，在沒有證據的情況下，誰都不能去傷害嫌疑者，理性如此現時則不然，尤其是受害者家屬會急著找個對象怨恨。

整體電影是好看的。


片　　名：被告
英文片名：The Accused
類　　型：犯罪、懸疑/驚悚
上映日期：2020-10-16
片　　長：108分鐘
導　　演：岡薩洛托巴爾(Gonzalo Tobal)
演　　員：菈莉艾斯波希特(Lali Espósito) 、 李奧納多史巴拉格利亞(Leonardo Sbaraglia) 、 丹尼爾凡尼戈(Daniel Fanego)
國　　家：阿根廷
語　　言：西班牙語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

正值青春年華的桃樂絲原本過著平凡無慮的生活，直到她的好友遭到殘酷地謀殺。兩年後，在媒體大肆渲染下，桃樂絲因曾出現在案發現場，成為這起命案唯一的犯罪嫌疑人。桃樂絲的家人竭盡全力地為她辯護，然而，隨著排山倒海而來的社會壓力，家庭中出現了秘密和猜疑，在種種不利於她的證據面前，桃樂絲必須獨自面對外界的質疑，並努力為自己洗清罪嫌……

▲▼被告。（圖／YAHOO）

▲接受採訪但主持人已經先入為主。

▲▼被告。（圖／YAHOO）

▲因為官司，父親變賣農場救女兒。

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