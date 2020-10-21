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宏達電5G手機再推新色　HTC U20 5G「曜岩黑」開賣

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▲宏達電5G手機再推新色　HTC U20 5G「曜岩黑」開賣。（圖／HTC提供）

▲HTC U20 5G「曜岩黑」開賣。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
宏達電（HTC）今（21）日宣布，HTC U20 5G再添新色「曜岩黑」，打造秋季時尚新顏色，即日起新色陸續在各大通路門市開賣。

HTC U20 5G配備6.8吋大螢幕、5,000 mAh大電力和優異的續航力，提供8G RAM / 256G ROM大容量空間，並完整支援台灣5G EN-DC頻段，採用高通雙模SA & NSA新世代處理器，可充分有效發揮5G效能。
 
HTC U20 5G曜岩黑，採用特殊工法打造自然礦石光澤，多層次呈現新色曜岩黑，機身在光線照射下反射出不同光影，搭配霧面設計，並在鏡頭邊框及機身側邊電源鍵上點綴紫色線條。

▲宏達電5G手機再推新色　HTC U20 5G「曜岩黑」開賣。（圖／HTC提供）

▲HTC U20 5G曜岩黑、晶岩白、墨晶綠三色。（圖／HTC提供）
  
HTC U20 5G完整支援台灣行動寬頻網路5G EN-DC頻段（n1 / n3 / n28 / n41 / n78頻段），可允許5G與4G協同運作，確保5G用戶在5G建設過渡期間，即使在4G環境下也能獲得較快網速。

HTC U20 5G採用全新五鏡頭，主鏡頭4鏡一線洗鍊設計，大光圈、超廣角、微距、散景功能樣樣到位，搭載超微距鏡頭，最近20mm輕鬆拍下清晰細節，自由玩拍各種迷你世界的樂趣。

▲宏達電5G手機再推新色　HTC U20 5G「曜岩黑」開賣。（圖／HTC提供）

▲HTC U20 5G再推新色「曜岩黑」。（圖／HTC提供）

功能方面，AI場景偵測把「自由攝影」帶上新層次，加上4K高畫質、極致穩定的動態攝影，猶如加裝三軸穩定器，並搭載3,200萬畫素的自拍前鏡頭，可拍出層次分明的人像景深，或是自然淡妝點綴的美肌模式。 

上市資訊，HTC U20 5G新色「曜岩黑」，提供8G RAM/ 256G ROM，建議售價為18990元，搭配新色上市期間，即日起至10月31日在全台HTC專賣店及HTC網路門市購買HTC U20 5G曜岩黑可獲贈專屬好禮，包含HTC運動藍牙耳機及HTC透視雙料防震邊框殼。

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