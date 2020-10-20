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宏達電再推中階手機　 五鏡頭Desire 20+售價8490元

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▲宏達電再推中階手機　 五鏡頭Desire 20+售價8490元。（圖／HTC提供）

▲宏達電推中階手機Desire 20+。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）近日發表Desire系列新生力軍「HTC Desire 20+」，搭載高通驍龍最新推出的高效CPU，配備多元的拍照和錄影功能，以及極致窄邊6.5吋大螢幕、大電力、優秀續航力表現，並從即日起以8490元的售價上市開賣。
 
規格方面，HTC Desire 20+搭載全新高效能高通驍龍720G晶片，同時也配備大螢幕6.5吋高對比顯示手機螢幕，以及20:9超高螢幕佔比，並採用5,000mAh超大容量電池，支援Q.C 4.0快充，加上更節能的整體表現，提供優秀的續航力，效能升級超有感。 
 
相機方面，HTC Desire 20+ 搭載堪稱高階組合的4+1顆相機鏡頭，在「每個人都能成名十五分鐘」的短影片拍攝盛行時代，HTC Desire 20+針對錄影功能大大強化，替YouTuber/ Vlogger打造即時美顏錄影功能，同時並配備錄影防手震，帶來極致穩定影像，即使素顏上場，也能拍出絕佳的影片。

不僅如此，HTC Desire 20+ 還搭配縮時攝影、慢動作攝影、AR影片等趣味功能，可以輕鬆呈現創作風格，而且高效能的處理核心，足以應付影片剪輯與轉檔需求，讓用戶從拍攝錄製、後製剪輯，到社群分享，一機完成創作及分享，輕鬆無比。 
 
鏡頭方面，Desire 20+不僅配備五鏡頭，更帶來更多軟硬整合的相機體驗，像是4800萬畫素主鏡頭提供夜景模式、AI 場景辨識、專業模式，以及廣角、微距、景深鏡頭，也可拍攝後再修改對焦點和景深；1,600 萬畫素自拍前鏡頭，可搭配花俏的GIF動圖、動態照片、AR 貼圖拍照等功能。
 
外型方面，HTC Desire 20+機身輕巧僅203g，擁有強大的效能及娛樂功能表現，外型嘗試在藝術金屬光澤下，再加上柔美的漸層渲染設計，搭配三維度立體斜紋設計，讓機身質感更加俐落現代。
 
上市資訊方面，HTC Desire 20+提供「晨曦橘」與「暮影黑」兩種顏色及6GB/128GB版本予消費者選擇，建議售價為8490元，即日起將在全台通路陸續開賣，並從即日起至11月30日止至指定通路購買HTC Desire 20+加贈「HTC速乾防曬風雨衣」。

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