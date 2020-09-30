宏達電獨家VR密室逃脫　《噬魂之夜》、《搶救阿斯加德》驚悚登場

▲HTC VIVELAND的VR密室逃脫《噬魂之夜》、《搶救阿斯加德》驚悚登場。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（30）日宣布，VIVELAND團隊取得美國知名VR遊戲廠商ARVI所開發設計的密室逃脫遊戲《噬魂之夜》（House of Fear VR）及《搶救阿斯加德》（Signal Lost）亞洲獨家代理權，再推週年慶滿千送百優惠，搶攻中秋、國慶連假商機。

宏達電表示，這兩款遊戲由美國知名VR遊戲廠商ARVI設計，位於紐約的ARVI工作室，曾推出數款暢銷密室逃脫遊戲，繼日前HTC與ARVI VR雙方宣布於中國大陸、印度、台灣與阿拉伯海灣國家展開第一波拓展合作計畫，緊接著在今年第4季推出兩款驚悚緊張的密室遊戲。



宏達電指出，在《噬魂之夜》就像掉進一個古老破舊的恐懼之屋，房屋內幾乎沒有光，只能靠微弱的燭光照亮昏暗的房間及依照指示路徑沿線尋找線索，房子裡充滿各種聲響讓玩家毛骨悚然，當發現自己陷入陷阱，透過搖曳燭光看到人影，就要征服恐懼，才能發掘陰暗房子的秘密。



宏達電分享，《搶救阿斯加德》則是身處於外太空秘密衛星研究站繞地球運行，但在幾個小時前訊號突然間消失， 並已偏離運行軌道，這衛星站即將衝破大氣層，墜落於地球造成人類滅絕的災難，如何能於時間限制內完成任務，重新啟動太空衛星研究站將考驗玩家反危機的團隊協調能力。



宏達電說明，目前在VIVELAND VR虛擬實境樂園中推出的ARVI VR密室逃脫遊戲，已有《拆解核危機》（Mission Sigma）、《消失的聖誕禮物》（Christmas）、《恐懼聖所》（Sanctum）、《賽博叛客》（Cyberpunk）及《越獄逃生》（The Prison）等，並在第一波拓展後，將往埃及、香港、印尼、澳門、馬來西亞、菲律賓、南非、新加坡、泰國、土耳其及越南等地推進。



宏達電強調，《噬魂之夜》及《搶救阿斯加德》為2~6人的連線遊戲，適合玩家與同伴一起組隊解謎，接下來VIVELAND每兩個月將定期推出新遊戲，並趁著週年慶活動宣布，玩家從10月1日至11月1日至VIVELAND虛擬實境樂園，即可享滿千送百優惠。

目前宏達電獨家代理的兩款VR密室逃脫《噬魂之夜》及《搶救阿斯加德》的票價資訊，假日雙人售價為每人650元、三人以上售價為每人600元，平日雙人售價為每人550元、三人以上售價為每人500元。