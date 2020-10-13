HTC DeepQ前進健康照護展　首度展示VR藥物開發平台Nanome

▲HTC DeepQ與位在美國聖地牙哥Nanome團隊進行多方即時協作。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）旗下健康醫療事業部DeepQ宣布，即將在10月15至17日參與台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）的跨域智慧防疫館，首度公開展示VR藥物開發平台Nanome，結合虛擬實境技術，遠距即時協同修改及模擬高分子化學結構，可大幅加速藥物開發的效率。

HTC DeepQ表示，近來與美國聖地牙哥Nanome新創團隊聯手，開發VR藥物開發平台Nanome，主要是由於藥物開發的過程非常艱鉅，科學家在觀察配位基與大分子結構鍵結時，多半使用2D螢幕或3D眼鏡觀看，但一般3D眼鏡缺乏沈浸式真實立體空間結構及直覺的結構操作互動。

HTC DeepQ指出，為解決傳統平面3D結構視覺化不易，而且無法直覺式任意調整化學解構，由HTC所投資的Nanome新創團隊結合VR的技術，發展分子結構建構軟體，讓從事奈米級結構和蛋白質研究的專業研究人員可以在沈浸的空間中建構，或從相關資料庫如RCSB蛋白質資料庫、PubChem、及Drugbank等資料庫匯入化學結構模型使用。

HTC DeepQ說明，Nanome還可以對接研究人員原本所使用其他藥物開發工具，結合VIVE頭戴式顯示器後，就可以用不同的維度重新激盪研究人員對於化學結構的認知與想法，並在VR空間中直接對3D結構進行調整及模擬，輕鬆地改變結構型態、突變氨基酸及旋轉結構鍵結、顯示電子雲、分子嵌合、分子運動軌跡及分子能量等，並且與研究夥伴從世界各地一同加入虛擬實驗室中討論。

▲HTC DeepQ的VR藥物開發平台Nanome應用在新冠肺炎疫苗研發。（圖／HTC提供）

諾華國際藥廠與Nanome共同於Journal of Molecular Graphics and Modelling發表的研究結果顯示，Nanome沈浸式的VR體驗有助於研究者更容易視覺化，並了解化學結構的特色及細微的差異性，加上VR頭戴式顯示器的技術成熟、直覺式的互動設計及打破地域限制多人連線協作創新功能，在結構生物學及藥物開發流程中扮演重要的角色。

HTC DeepQ補充，Nanome除了受國際大藥廠研發藥物的認可之外，更被世界頂尖研究機構等百所學校廣泛使用於化學結構教學及藥物研究，如美國史丹佛大學、麻省理工學院、約翰霍甫金斯大學、聖地牙哥加州大學、雪梨大學及墨爾本大學，對於促進學生學習化學結構的興趣有顯著成效。

HTC DeepQ資深處長鄭志偉表示，研發藥物需要投入大量的資金及時間，特別是這次新冠肺炎疫情更是全球重大的挑戰，DeepQ會持續與全球頂尖的研究機構及開發者合作，以創新科技加入對抗疫情及疾病的行列，除了VR可以協助理解並調整化學結構之外，將來更可以結合AI技術，加速進入臨床試驗的過程，造福更多民眾。

HTC DeepQ強調，接下來會將Nanome推廣給台灣的藥物研發團隊及學校，透過VR的科技加速藥物研究單位與藥廠開發藥物的速度，並增強學生化學結構學習興趣，除了將醫療及科技結合於臨床研究上，也打下未來學生基礎醫學的研究能力。