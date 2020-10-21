無視「鋼軌斷裂」繼續開車！台鐵承認疏失：疏忽人已被調離主管職

▲台鐵普悠瑪事故至今日滿兩年。（普悠瑪示意圖／記者張榮恩攝）



記者李宜秦／台北報導

台鐵今年5月19日發生鋼軌斷裂通報不實事件，交通部台鐵局表示，今年3月3日就發現鋼軌有裂痕，卻未立即更換鋼軌，導致鋼軌在5月19日出現44公分的裂痕，後續甚至還有2班車通過，坦言「確有作業疏失」，已將相關人員懲處並調離主管職務。

台鐵局表示，台中工務段同仁於109年3月3日在成功站南邊發現鋼軌有裂縫情形，隨即以魚尾鈑加固，並施以人工砸道加強路基穩固，然未於當日夜間路線封鎖時段立即完成抽換鋼軌，致該處鋼軌裂縫持續受列車重覆衝擊，於5月19日裂縫擴大致鋼軌頭部斷裂約44公分。

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經第3218次列車司機員於18時59分發現並向成功站通報臺中線成功=大肚溪南號誌站間(204公里+290公尺)處西正線鋼軌有裂縫情形後，接續有2班列車通過。經現場工務同仁確認鋼軌發生斷裂，隨即暫時封鎖西正線施工，改以東正線單線行車，並通知道班人員立即搶修，於當日21時26分搶修完成恢復通車。

▲每日搭乘台鐵旅客數高達上萬人。（圖／記者張榮恩攝）

台鐵局指出，該案未能依照規定完成鋼軌抽換之妥適處置，造成有行車安全之虞，確有作業疏失，臺鐵局於事件發生時，除立即通報運安會外，也啟動內部調查，並依調查結果針對相關人員予以懲處並調離主管職務。

為加強防範鋼軌裂縫處置不當造成行車安全事故，台鐵提出四項改善作為，包括增訂「斷軌應變處置標準作業程序SOP」，明定鋼軌斷裂搶修使用斷軌處置器時，應視軌道條件限制列車慢行通過，並應於當晚辦理路線封鎖，進行抽換鋼軌及焊接作業。並加強人員教育訓練，以落實標準作業程序。

配合軌道電務夾膠絕緣接頭，魚尾鈑螺栓於額定磅數時，加繪定磅線，提高人工檢視效率、要求同仁落實現行軌道巡檢SOP；並購置新型軌道檢查儀，提高檢查效率，確保行車安全。

依據運安會109年6月3日「重大鐵道事故調查期中安全通告」(編號：TTSB-IRSB-20-06-001)，全面清查正線曲線半徑800公尺(含)以下路段，鋁熱劑焊接及鋼軌接頭處(包含夾膠接頭)軌道設備情形，並已於109年8月8日完成檢查。