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石虎條例通過近百天　台中農業局：正研擬保育委員會設置辦法草案

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▲台中議員張家銨要求市府盡速設立石虎保育委員會。（圖／張家銨提供）

▲台中議員張家銨要求市府盡速設立石虎保育委員會。（圖／張家銨提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府7月通過「台中市石虎保育自治條例」，是繼苗栗縣後全國第二個有石虎保育自治條例的城市，但是至今卻還沒有設立保育委員會，市議員張家銨21日質詢懷疑只想博得美名，市府農業局表示，目前正收集各方意見，必要時會舉辦公聽會或說明會，等草案獲市政會議審議後，盡速設立。

張家銨指出，石虎保育條例通過至今已3個月，然而農業局尚未提出有關石虎保育委員會設置辦法、生態服務給付獎勵及損害補償辦法的具體政策內容，當時農業局長蔡精強還承諾，石虎保育條例實施後，將設置石虎保育委員會，提高民眾參與改善石虎棲地的意願，如今看來根本沒有落實。

張說，全台石虎剩下不到500隻，是台灣現存唯一原生貓科動物，她不願再看到石虎面臨路殺等險峻處境，農業局必須盡速提出具體落實的策略，除保護石虎、保障石虎棲地之外，也要促使更多人願意保護石虎，達到生態保育以及經濟發展多贏的局面。

蔡精強表示，目前正研擬石虎保育委員會設置辦法草案，並收集各方意見，與相關業務機關協調，必要時將舉辦公聽會或說明會，待草案經由市政會議審議，完成法制作業程序後，依規定推動石虎保育工作。

農業局說明，台中市石虎保育自治條例今年8月經中央核備後，全力配合推動石虎保育生態服務給付試辦計畫，對於不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏的友善石虎農地，核發每公頃最高2萬元獎勵，另外，社區團體若成立巡守隊，每月有5000元獎勵金，若石虎入侵家禽場通報查證屬實，不傷害石虎生命且立即通報市府者，每戶核發3000元獎勵金，今年已在新社區試辦，明年規劃增加其他地區生態服務給付範圍，保育石虎棲地。

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