桃園男酒後「發動引擎」…警：酒駕送辦！法官竟判無罪理由曝光

▲阿勁酒後發動引擎，遭認定酒後開車，事後法官以未駛動車輛判無罪。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／桃園報導

桃園一名男子阿勁（化名）今年3月間於KTV飲酒歡唱後，打算開車離去，孰料，他才剛發動引擎即遭到警方攔查，經酒測後被依公共危險罪送辦。對此，桃園地院審理後，以阿勁發動引擎後「車輛未出現駛動情形」，判無罪，可上訴。

判決指出，阿勁於今年3月26日晚間11時至27日凌晨2時許在桃園一間KTV喝酒歡唱，而他明知酒後不得駕駛交通工具，仍打算自行開車離去，不過，發動引擎的同時，他隨即遭警方攔查，被測得其酒精濃度值達每公升0.58毫克，事後被依公共危險罪送辦。

阿勁坦承，案發當時他確實有飲酒，上車發動引擎、坐在駕駛座，但他辯稱上車發動引擎，是想藉由車內燈光找家中鑰匙，並非要駛動車輛。

對此，法官勘驗案發時監視器畫面、員警密錄器影像，僅顯示阿勁上車發動引擎時，遭員警要求下車接受酒測測試，但未見小客車有駛動情形，也無其他事證足證阿勁有酒後開車。

法官另審酌，《刑法》第185條之3第1項第1款「酒後開車」構成要件之一為「駕駛」，其意義應非僅包含行駛動力交通工具，尚須有「駛動」行為，因此綜合上述說詞、證據後，難認阿勁涉犯公共危險罪，諭知阿勁無罪，全案仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



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