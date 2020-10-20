按摩師拉開衣領「下探撥胸」！被女客抓包…秒裝蒜：胸部沒穴道

▲女客按摩遭師傅趁機襲胸，事後獲賠12萬元精神賠償金。（示意圖，非當事人／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

新北一間養生館謝姓師傅2017年間替女客人花花（化名）按摩時，趁機襲胸猥褻，事後遭高院判刑3月，得易科罰金9萬定讞。花花因經歷此事件後，身心受創，決定另向謝男及養生館連帶求償100萬元精神賠償金，案經新北地院審理，花花獲賠12萬元，可上訴。

判決指出，花花2017年11月23日晚間前往養生館，過程中，謝男不但從小腿一路按壓到大腿內側、靠近私處的恥骨位置，更直接拉開花花衣領，伸手至內衣裡撥動花花的胸部，嚇得花花立刻以雙手環抱胸部，並怒斥「胸部應該不用按吧」，怎料，謝男竟回「胸部本來就不用按，因為胸部沒有穴道」。

花花返家後，向母親、丈夫哭訴自己遭騷擾，另傳訊息向友人表示「想找人聊聊，覺得無助」、「昨天晚上去我媽介紹的身體舒壓按摩，但胸部、下體有點被侵犯還不自覺，後來想到覺得很噁心、不舒服」，事後決定報警處理。

刑事部分審理時，謝男否認犯行，且未通過測謊，一審被依意圖性騷擾罪，判刑3月，得易科罰金9萬元，全案上訴二審後，高院仍認定有罪，駁回上訴定讞。

民事部分，謝男審理期間稱，自己有調解意願，希望能與花花洽談和解事宜；養生館負責人則表示，謝男僅是租借場地、支付租金，並非受雇於養生館的按摩師，認為謝男不可能在館內對花花性騷擾，另外他還提到，養生館設立多年，聲譽良好，每日營業12小時，在負擔房租水電後僅有微薄利潤，今年因疫情影響，更面臨虧損，出租床位僅200元收入，現卻面臨百萬求償，恐怕會造成養生館無法持續經營。



不過，法官勘驗相關證人說詞後，認定求償有理，另審酌花花所受精神痛苦程度，及兩造之身分、職業、社會地位、經濟狀況等一切情狀，判謝男、養生館連帶賠償12萬元為適當，全案仍可上訴。

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