富二代「6輛豪車開進大學」下跪求婚！女主角捂嘴現身…同學反罵爆

▲多輛豪車進校園求婚。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博網友20日爆料稱，遼寧大連一大學還在封校期間，有豪車車隊和大量外來人員竟高調進校，在操場擺大場面公開表白求婚；現場圍觀學生眾多，不斷尖叫。根據網傳現場照片顯示，求婚現場還有攝影師隨行拍攝，引起很多網友熱議。

網傳高校為大連工業大學，爆料網友稱，平時學校工作人員如果進校，還需要提前一天申請，又要健康碼又是行程截圖，還要學院黨政領導審批；學生在學校裡封閉管理，緊急情況出個門，需要從輔導員到導師再到學院層層審批。

▲▼現場照曝光。（圖／翻攝自微博）

網友進一步指出，結果現在6輛車就這麼堂而皇之，得進校公開表白，「大連工業大學作為東北地區比較知名的大學，管理如此兒戲，真是大跌眼鏡。」

現場照片顯示，大連工業大學校園開進了幾輛豪車，搞起盛大的求婚儀式，擺滿了鮮花、氣球、煙火，還有幾台專業攝影機現場跟拍，引來一大群的學生圍觀。

▲網友爆料。（圖／翻攝自微博）

對於這件事，學校21日回應，「現在學校保衛處正在處理這個事，學校是封閉管理，肯定是不讓進的，這個有可能保安（保全）出差錯了，現在學校正在查。」

網友看後熱議稱，「封校封了個寂寞」、「這就是鈔票的能力」、「出差錯不太可能，問問收了多少錢」、「有錢確實就能為所欲為啊」、「事實證明，二代想泡誰怎麼泡都行」。

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