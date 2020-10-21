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南台科大「尊貴學生」就是他　多益超高分學校當成寶！免上課也能過

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圖、文／鏡週刊

南開科大資深教師關維侊因一名學生上課態度不佳、經常缺課，連期末考都沒參加，因此決定把他當掉，也拒絕校方讓他補考的要求，不料，這位「尊貴」的學生反而投訴學長，謊稱關老師叫他「滾出教室」，關師竟因此被學校逼退，他投訴教評會，卻被抹黑為「與學生衝突」，他感慨的說，把學生寵成奧客，踐踏教師尊嚴，令人痛心。

關維侊說，前年4月，L姓學生上課遲到、不帶教材，趴著發呆，被他糾正，關只說：「請不要影響別人，你以後可以不來上課，我會讓你過」，L生簡直把老師當塑膠，揚了手機，逕自離開教室，他甚至跑去跟校長投訴說，謊稱老師叫他滾出教室，關老師為此被訓了一頓，無奈釋出善意，請L務必參加考試，保證會過，但他還是不爽來考。

Ｌ姓學生上課趴在桌上，講師關維侊告訴他：「爾後你可以不來，我還是會讓你過。」遭該生偷錄音。

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▲Ｌ姓學生上課趴在桌上，講師關維侊告訴他：「爾後你可以不來，我還是會讓你過。」遭該生偷錄音。（圖／鏡週刊提供，下同）

Ｌ姓學生秀了秀手機，逕自離開教室，事後栽贓老師要他滾出教室。

這起師生「衝突」發生在前年4月，被逼退的南開科大資深教師關維侊告訴本刊：「當天上課時，L姓學生不但遲到，也沒帶教材，更誇張的是，他一來就趴在桌上，我先是請他與隔壁同學一起看講義，但他完全不甩我，繼續趴在桌上，我告訴他，不想上課請不要影響別人，爾後你可以不來，我還是會讓你過。」

關維侊透過其他同學轉告L生，只要有來參加期末考，就不會當他。（受訪者提供）

這時，一直在偷偷錄音的L生，突然站起來，秀了一下手機，並且瞪了關維侊一眼，之後，便逕自離開教室；關維侊說，L生當天就跑去向當時的校長孫台平投訴，謊稱老師吼他：「給我滾出教室！」

關維侊告訴本刊：「我也知道在少子化的趨勢下，學生就是財神爺，且本校應用外語系一直招不到學生，我的課就有許多外系學生選修，不能要求太嚴。因此，就算L姓學生上課態度不佳，我心裡火大，卻沒有惡言相向，更沒說『滾』這個字。」

不料，當時的副校長、現任校長許聰鑫，隔天就召見他，臉色很難看的說：「L同學相當優秀，是從台北文化大學轉回南投故鄉求學，他願意繼續念，要給他機會，得盡量留住學生！」

關告訴本刊：「學生栽贓，我連解釋的機會都沒有，為了保住工作，我主動釋出善意，請班上同學傳訊息給賴，告訴他不來上課沒關係，只要期末考有來，一定會讓他及格，不會當掉他。」

不料，賴姓學生根本不領情，不但整個學期幾乎都沒上課，連期末考也沒考，關維侊為了維持基本的教學品質與學習紀律，最後決定當掉賴。

關維侊認為，校方把學生寵成奧客、踐踏老師尊嚴，令他十分心寒。

本刊投訴的關維侊說，L姓學生不曉得有什麼背景，栽贓老師，拒絕參加期末考，學校還瞎挺到底，逼關老師幫為他一人出考題、補考，關拒絕的下場是被逼退；可是，L生享盡VIP待遇，卻打臉學校，大二上學期就辦休學，或許是他多益英檢考840分，到現在，學校還把他的榜單如獲至寶的貼在系上公佈欄。

南開科大教評會決議文中，認定關老師與學生衝突，令關無法接受。（受訪者提供）

關維侊說，L生跑到校長面前說謊、栽贓老師，他被逼釋出善意，請同學傳話，保證期末考有來就PASS，可是，L還是不來！為了維持基本的教學品質與學習紀律，最後決定當掉L生。

南開科大校長許聰鑫（圖）主導的教評會，認定講師關維侊與學生衝突，須負責。（翻攝網路）

關告訴本刊，他不曉得L有什麼背景，校方竟在他送出成績之前，要求他重出一份考題，讓L一個人補考，也就是說，拒絕期末考的事，就當沒發生過。

關維侊強調，學校的行事曆沒有「補考」，為了L生一個人破壞制度，其他認真上課的學生算什麼？因此拒絕校方的要求。但學校最終還是L一個人開設暑期補修課程。荒謬的是，盡管校方給予VIP級的禮遇，L還是在大二上學期轉學走人，完全不給南開科大面子。

關維侊透過其他同學轉告L生，只要有來參加期末考，就不會當他。（受訪者提供）

L生已轉學2年多，但他的英檢成績，仍被南開當成宣傳看板。

關維侊告訴本刊：「我拒絕讓L姓學生補考後，校方火速拔掉我外語中心副主任與導師職務，等於是變相逼退。」他進一步解釋，因南開科大招生困難，每年得砍掉1成的專任教師，並訂定一套標準，分別在教學、研究、服務3大項目，要求教師達到一定的績效點數。

例如，參加一次學術研討會可得1點、發表一篇論文可得5點，兼任導師有70點、副主任有50點。關維侊並非研究型教師，課開的也沒比別人多，少了這120點，勢必成為汰除對象。

關維侊不滿地說：「我在南開當了30年專任講師，年薪超過百萬元，依規定可再教5年，學校藉此事故，把『與學生衝突』的帽子扣在我頭上，就可省下5百萬元的薪資成本，我若不申請退休，按照點數制度，校方可以直接資遣我。」

諷刺的是，本刊記者前往南開科大採訪時，還看到應用外語系貼著L姓學生多益英檢840分的慶賀單，對此，關維侊笑著說：「那是他大一上學期的事，這孩子若求學順利，應該已經升大四了，他的資質還不錯，但是學習態度實在讓人不敢恭維。」


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