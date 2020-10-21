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多維TW／對美輸誠　一場沒有籌碼的梭哈

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（圖／總統府攝）

文／黃奕霖 林仕祥

近期美國高級官員接連訪台，蔡政府內宣不斷，台美關係升溫逐漸成為顯學，美國政府對北京的制裁一波接一波，雙方從貿易戰、科技戰，打到在南海等大陸周邊海域的軍事對抗，對北京敢批敢言的同時，也對台灣釋出各種友善訊號，樹立起美國總統川普（Donald Trump）「抗中挺台」的大將形象，讓一向自詡堅持民主、自由等普世價值的台灣民眾，罕見地一反國際潮流，力挺川普。蔡政府則打鐵趁熱，在美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台行結束後，宣佈放寬瘦肉精美豬、美牛進口；儘管原本說好的「台美經濟對話」，在美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）訪台行程公佈後「隱而不顯」，民眾依舊對台美前景充滿想像。

川普怎能不愛台灣

台灣對美外交工作頻頻傳來捷報，衛生部長、國務次卿接連訪台，讓民眾普遍有「台美關係」更上層樓之感，對川普政府的好感度也因此更上一層。根據台灣民意基金會於8月底公佈的民調顯示，48%的民眾樂見川普連任，比不樂見的40%多出8個百分點，尤其民進黨、時代力量、基進黨等泛綠支持者，更有七成以上樂見川普連任，此外，一般認為川普在美國的支持者，大多為學歷較低、較為貧窮的中老年白人男性，在台灣卻截然相反，35歲以下樂見川普連任的民眾突破五成，大學以上的教育程度者，樂見川普連任者也佔多數。

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台灣民眾樂見川普對北京的強硬姿態，也相信川普的對台政策，有助提升台灣的國際地位。但國際社會對川普的看法卻與台灣有些出入，美國調查機構皮尤研究中心9月15日公佈最新調查結果，川普在美、中、俄、德、法、英六國領導人的信心指數僅16%墊底；蓋洛普於7月公佈的全球領導力調查結果，川普政府僅獲得33%認可度，在歐洲慘跌，61%的民眾對川普政府失望，澳洲民眾也對美國領導能力高度懷疑，67%的受訪者對其不認同。

多數國家的民眾依然認同，美國還是「世界第一強國」，但要像台灣民眾如此「鍾愛」川普，恐怕少見，尤其在以倡議平等、自由、少數族群等「普世價值」的地區，更是難以想像，因為川普顯然對這些議題不感興趣。台灣也曾高聲倡議過「普世價值」，也曾對川普的言行感到不以為然，但對現在的台灣人來說，「誰願意幫助台灣」，且「有能力幫助台灣」，撐出台灣的國際地位，才是比普世價值更為重要的問題。在向來依實力說話的國際賽場上，美國無疑是世界諸國中的首選，儘管川普政府可能並不符合普世價值的樣板，但依然能因此受到台灣人的熱烈支持。

在諸多國際民調上受挫，屢遭批評的川普，台灣民眾對川普的滿意程度，讓他在寒冬中還能獲得太平洋彼岸的一絲溫暖，他又「怎能不愛台灣」？

台灣民間的這股親美挺川氛圍，蔡政府自然也「風行草偃」，阿札爾訪台行程結束後，總統府馬上宣佈放寬瘦肉精美豬、美牛的決定，期盼在「台美友好」氛圍下，換來雙方實質的貿易協定，美國方面也馬上在8月31日透過國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）宣佈，投以「台美經濟商業對話」，並拉高層級由國務院次卿柯拉克親自主持。在台美經貿合作開大門的號角被吹響時，主管貿易談判的美國貿易代表署卻給了另一種答案。

緊抱美國大腿的小弟

美國目前對中鷹派崛起，基於地緣政治等原因，確實有意拉攏包括印度、日本、南韓、台灣，甚至是東南亞國家等「印太夥伴」，以重組陣營、對中國大陸進行圍堵。對台灣而言，現在不失為與美國展開商業談判的時機，尤其阻礙台美經貿更進一步深化、牽涉複雜的瘦肉精美豬議題，或許更能跳脫「敲門磚」的角色，成為檯面上的談判籌碼，以利台灣爭取更多實惠。

但台美友好歸友好，以商業立國的美國，在貿易上卻仍謹守「在商言商」的態度，尤其台灣在中美兩強間的對外政策已明顯失衡時，究竟是美國需要台灣這名盟友的支持，抑或是台灣除了美國之外已「一無所有」？是美國需要拉攏台灣，還是台灣需要美國力挺？從美國貿易代表署終究要台灣先吞下美豬這劑藥方，才可能進行後續經濟對話的結果看來，答案明顯是後者。

柯拉克的訪台行，美方原先預期在來台前幾天公佈相關訊息，連過幾天卻無消無息，硬是拖到最後一刻才宣佈，且行程更不見先前宣傳已久的「台美經濟商業對話」。有消息傳出，是台灣宣傳太過高調，引來美方不滿，後又傳出是美國貿易代表署對美豬問題能否順利解決仍有疑慮，因此主張台美經濟對話步調放緩。不論傳言如何紛擾，台灣官方始終未能對真實原因做出解釋，僅強調無論是日期、成員或其他規劃來看，「非常明顯是以參加李前總統追思禮拜為主要目的」，對於之前台美關係實質進展的大肆宣傳，不知是忘記了，還是害怕想起來。

美方不管基於何種理由，將台美經濟對話「隱而不顯」，結果都像是美方對台灣擺臉色，台灣卻只能「唾面自乾」，這不僅顯示了台灣在中美之間的佈局失衡，也凸顯了傾斜政策無法換來對等關係，美國終究是老大，台灣也還是小弟，老大要做什麼，小弟不能不跟，台灣對於美國的作為，缺乏相對應的籌碼。

台灣對美政策，既缺乏籌碼又一廂情願，以為開放了瘦肉精美豬、美牛的進口門檻，能換得台美之間的貿易協定，或是更進一步的實質互惠。先不論此種策略能否成真，就算美方真的「良心發現」，願意打開台美經濟合作的大門，用自由貿易協定（FTA）回報台灣的一片真心，而協定會不會又變成「美方予取予求，台灣難以招架」的情況？這必定是台灣在缺少中國大陸這塊籌碼為平衡的情況中，以「政治掛帥」考量下走向與美國經濟深化道路上，不得不思考的難題。

另一方面，從蔡英文目前對瘦肉精美豬放寬進口的處理方式，明顯下定了踩緊油門的決心，以修改行政命令的方式讓美豬強行通關，而不給民間足夠的討論機會，標榜民主進步的民進黨，竟將民意視為洪水猛獸，除了違背自己的立黨精神外，沒有強大的民意作為後盾，也將不利台灣在與美國的談判上，爭得更有利的協議。回顧過去馬政府與中國大陸談判《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）的過程，以及南韓政府於2007年被美國施壓全牛進口的狀況，仍能透過強大的民意，將最終結果導向對自己有利的情況，蔡政府一廂情願的親美、讓美，到最後是否會被幻想所反噬，落得兩頭空的境地，猶未可知。

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