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牙醫診所裝潢華麗！掛水晶吊燈…網點「2關鍵」：競爭激烈

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▲牙醫,牙科,診所,蛀牙,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO好奇，為何牙醫診所的裝潢都很華麗？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多牙醫診所裝潢華麗，甚至媲美貴婦級的醫美診所，因此有網友提出，小兒科或是皮膚科裝潢都很老舊，但牙醫診所通常都美美的，還會掛上水晶大燈，「為什麼差別會這麼大？」貼文發出後，網友們紛紛點出「2關鍵」。

原PO在PTT板上發文分享個人的觀察，很多牙醫診所都裝潢得很華麗，走進去仿佛來到高級醫美診所，但是一般診所，像是小兒科或是皮膚科，除了20、30年沒換過裝潢的之外，頂多都只是整齊明亮而已，不會有貴族的感覺，他不禁好奇「為什麼會這樣？」

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▲▼牙齒,牙醫,口腔。（圖／取自Pixabay）

▲牙醫有多療程都需要自費，沒有健保給付。（示意圖／取自Pixabay）

對此，許多網友提到，牙醫自費項目多，許多療程幾乎都是萬元以上，因此有錢可以砸在裝潢上，「牙醫很多自費，所以一堆人出來開，競爭激烈」、「暴利啊，一堆自費項目，價格還隨便他們開，一顆陶瓷牙套一間跟我開價10k，一間5k，還有聽過比10k更高的，就知道有多賺」、「我兒子上次補牙，自費輕麻醉，加療程總共四萬 」、「錢付比較多，享受氣氛，跟高級餐廳一樣」。

還有人表示，看牙醫是一件很恐怖的事情，美麗的裝潢可以緩解緊張心情，「小樂團伴奏緩和病人情緒」、「看牙醫太恐怖了，至少減輕一點心理壓力」、「看牙醫心情會很緊張，需要給客人能安心放鬆的環境」、「我覺得看牙的人普遍焦慮感較重，適度裝潢能有效緩解」、「要搶客人所以要漂亮點」。

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