日本名產超甜「台灣人根本受不了」　行家曝少關鍵東西：吃錯方式

▲「東京BANANA」頗負盛名，但被不少網友點名別買。（圖／資料照／記者黃士原攝）

記者陳俊宏／綜合報導

許多台灣人到日本玩，總是喜歡買一堆名產、甜點伴手禮。不過，有網友認為，日本東西幾乎都很好吃但還是有地雷，像京都「生八橋」超級甜，台灣人根本受不了。對此，有人認為，台灣人根本吃錯方式，「和菓子甜到爆很正常，那是讓你配無糖茶吃，不是單獨吃的。」

原PO近日在PTT的發文，引起熱烈討論，並想問還有哪些日本名產千萬不要買？對此，網友們紛紛點名「東京BANANA」、「小雞饅頭」、「大阪蓬萊包子」，其中又以「東京香蕉蛋糕」上榜最多次。

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▼行家提到，和菓子要配無糖茶吃。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

對於原PO認為生八橋太甜，不少網友則持不同看法，「生八橋明明很好吃」、「八橋好吃啊，給你配無糖茶、咖啡的」、「生八橋單吃不能接受的話，配茶試試看，要無糖茶喔，有糖的會跟生八橋互撞。」

一名網友提到，日本甜點很多都要配茶或咖啡，就跟英國人一樣不是只單喝茶，甜可以讓保存期限變久，不甜的8成有防腐劑；美國也是甜甜圈配咖啡吃，對西方人來說會那麼甜，因為是拿來療癒撫慰人心的食物。

▼台灣人到日本玩都會買伴手禮。（圖／資料照）