樂天女孩菲菲悲慘收入曝！違約被求償百萬　「冷凍人生」金額出爐

▲樂天女孩李恩菲，遭前東家控違約求償百萬，北院日前判她應賠48萬元。（圖／翻攝臉書「李恩菲x菲菲 Aviva）

記者羅志華／台北報導

擔任樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的李恩菲（菲菲、本名李庭瑀），於2016年還是學生時，與品妍娛樂公司，簽下5年專屬藝人合約至2021年，但菲菲卻於2018年12月間，除私自授權廠商製作肖像Line貼圖外，又接受17直播工作，並於2019年5月間加入啦啦隊，經公司提告違約求償108萬元，北院日前判菲菲應賠48萬元。

品妍娛樂表示，與菲菲自2016年2月2日，簽約至2021年2月，但菲菲卻在合約期間，多次未經公司同意私接工作，要向她求償100萬違約金，以及8萬元律師費。

菲菲表示，合約內限制不能單方面解約，對她並不公平，且在原經紀人離職後，繼任的陳姓經紀人對她不夠了解、也不太專業，她為避免長久經營的形象被帶到逆風，2度拒絕工作安排後，於2018年8、9月間遭公司冷凍，讓她沒了收入、生活大受影響，便在2018年12月向公司發函解約，發函前的Line貼圖及17直播活動，也都沒有收錢；菲菲主張，在她發函解約前都沒有違約。

台北法院調查後認為，菲菲雖稱2018年8、9月間，遭「冷凍」生活過不下去，但公司於2018年8月間，陸續有安排洋芋片、內衣、汽車、速食店、巧克力、電影角色試鏡，顯見菲菲說的不是事實，認定她單方面解約不合理，但考量她簽約時不滿20歲，且簽約後到她發函解約2年期間，收入僅30萬元，將違約金降為40萬，加上公司求償的律師費8萬，盼菲菲應賠品妍娛樂48萬元。

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