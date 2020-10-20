抽中iPhone 12！他「10字神回」抓包詐騙　對方秒崩潰：錯了嗎？

▲Apple iPhone 12系列。（圖／記者洪聖壹攝）

記者施怡妏／綜合報導

iPhone 12系列四款新機推出後，引爆一波搶購熱潮，不少人想趁著這次的機會換手機，一名網友日前接到一通電信局的電話，對方表示「恭喜您被我們選中成為幸運星，可以獲得一台iPhone 12」。原PO聽到大陸口音，詢問對方是不是詐騙，沒想到電話那頭的人員崩潰大喊「大陸口音怎麼了？詐騙怎麼了？」

原PO在臉書「爆怨2公社」發文，日前接到一通電信局打來的電話，通知自己被選中成為幸運星，可以獲得一台iPhone 12，想詢問寄件資料。原PO聽到對方講著大陸口音，懷疑是詐騙集團，因此詢問「是不是詐騙？」對方立刻解釋，這是目前的活動方案，並強調自己不是詐騙，「是什麼原因讓您這樣懷疑呢？」

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原PO直接回覆「你講話有大陸人的口音」。電話那頭瞬間理智線斷掉，「大陸口音怎麼了？詐騙怎麼了？說呀！大陸口音到底怎麼了！」原PO想也不想便掛斷電話，並在貼文中寫下「拜託，沒那個EQ，就不要出來做這途」。

對此，許多網友看完後笑翻，「你戳中了他的死穴」、「喊台灣南波萬，會崩潰更快吧」、「我講話有口音，聲音正中靶心」、「跟他說，共機別再來亂了」、「你這孩子怎麼這麼如此壞啊」。