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獨／「警界詩人」柯宗廷兼專欄作家　一次看五本書找靈感

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▲▼ 高雄新興分局柯宗廷閱讀 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄新興分局的員警柯宗廷喜愛閱讀創作，被同事封為「警界詩人」。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

新興分局前金分駐所警員柯宗廷，警專33期畢業，目前兼任大高雄警政專欄作家，主要負責介紹各分局周邊的美食，專欄的名稱就叫「管區報馬仔」，柯宗廷說這期輪到寫新興分局的周邊美食，讓他特別有感覺，不過平常擔任管區的柯宗廷，時常騎機車到處巡邏、取締違規之虞，還會順便構思下一期美食專欄，可以說是穿著制服的「警界詩人」。

▲▼ 高雄新興分局柯宗廷喜好文學創作，被同事稱為警界詩人 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲大高雄警政這期介紹新興分局周邊的美食，讓他感到特別親切有感情。（圖／記者黃子倩翻攝）

柯宗廷說高中時期開始培養投稿的興趣，4年前擔任警察後，仍不改創作的習慣，讀書時作品還曾獲得打狗鳳邑文學獎新詩組評審獎、全國台灣文學營新詩類首獎及第五屆新北市文學獎新詩類佳作等獎項，得到這些獎項後，伴隨來的獎金，柯宗廷都拿去買書充實自己的文學涵養，加上得獎後，能和一些國內的文學界的前輩交流，因此他非常珍惜每次投稿的機會，從前年開始參與撰寫大高雄警政專刊的專欄，柯宗廷覺得可以延續文學創作，這機會得來不易。

▲▼高雄新興分局柯宗廷喜好文學創作，被同事稱為警界詩人 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲柯宗廷認為大高雄警政第35期內的這篇《怪手》讓他印象特別深刻。（圖／記者黃子倩翻攝）

本身在高雄長大的柯宗廷，對於港都這塊土地特別有感情，對他而言，他畢業後本來想從事跟文學創作相關的工作，但礙於家中長輩的期待還有現實的壓力，最後選擇和姊姊一樣投入警界。柯宗廷驕傲的說，擔任警察後雖然比較少在外投稿，但持續投入創作的他，還是有篇作品讓他感到驕傲又難忘，是刊載在大高雄警政第35期內一篇名為《怪手》的文章，他說這篇文章的名字取材自獨立樂團的一首同名創作歌曲，主要在描寫大林蒲遷村的故事，他以管區的角度切入，來看大林蒲的日常，讓他十分難忘。

柯宗廷說自己從高中時期大量閱讀別人的作品後，讓他萌生想投入文學創作的路，提筆寫作至今已經快要邁入10個年頭，而且他愛寫作也喜歡閱讀，一次可以同時閱讀5本書籍，一個月會投入1、2千元的收入在買書，對他而言，每期要撰寫的內容都會左右他現在看書的章節，柯宗廷笑說：「我看書很少一次把書全部看完，我會看我現在在寫什麼，然後來看相關的書籍內容。」他說這樣的方式，能激發不同的創作靈感。

▲▼ 高雄新興分局的柯宗廷目前是大高雄警政的專欄作家 。（圖／記者黃子倩攝）

▲柯宗廷目前已經加入撰寫6本大高雄警政專刊的專欄。（圖／記者黃子倩翻攝）

對柯宗廷來說，寫作的過程能帶給自己更多不同思考事情的角度，平常多觀察多思考，對事情不急著下定義，能夠靜下心來審度，這對於他平常警察的工作中頗有幫助，能讓他處事不驚，並能以另一種角度看社會事件的發生，所以，對於柯宗廷來說「無論寫作或警察工作，對於人世的關懷都是不可或缺的」，而他也以自己是高雄警界的詩人之一為榮。

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