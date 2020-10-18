招手公車被忽略！暴走婦「人肉擋路」拍窗8分鐘　下場悲劇了

▲郭婦向公車招手被忽略，氣得衝上前攔車、拍打擋風玻璃。（圖／翻攝自免費圖庫123RF）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市一名74歲郭姓阿嬤2019年1月因為招手公車卻沒停，趁紅燈追上前拍窗、要求駕駛讓她上車，遭拒絕後氣得不斷拍打擋風玻璃、阻礙公車通行，直到警方趕到將人帶離。高雄地院一審依強制罪，判處郭婦拘役15日，高雄高分院二審則改判拘役10日，得易科罰金1萬元，緩刑2年，全案定讞。

根據判決書顯示，郭婦2019年1月9日中午在三民建工路準備乘坐公車，遠遠看見「紅30建工幹線」公車後招手示意，不料張姓駕駛疑似沒有看見她，沒有減速還繼續向前開，直到路口紅燈才停下，氣得她立刻追到路口，拍打車門要與駕駛理論。

郭婦在公車車門、前擋風玻璃等多處拍打，同時向駕駛大喊「為什麼過站不停」、「開門」等，張姓駕駛回應「不會開門」後便不再理會，讓她聽了非常不滿，威脅要找警察處理，直到綠燈了也不肯放公車離開，雙方在路中央僵持近8分鐘，直到警方趕到將她帶離。

公車所屬的客運公司事後認為，郭婦的行為不但影響公車行駛，甚至造成擋風玻璃出現裂痕，決定提告。郭婦出庭時供稱，她當時準備去看病，看到公車也有招手，只是公車沒有停，她才決定追上去，沒想到駕駛不肯讓她上車，拍擋風玻璃也只有輕拍，否認有造成玻璃裂痕。

高雄地院一審，依強制罪處拘役15日，易科罰金15000元。高雄高分院二審則認定，郭婦年歲已大，拍擊能否造成公車前擋風玻璃裂痕，存有疑慮，加上無法佐證其有主觀犯意，此罪嫌事證不足，強制罪部份，郭婦承認犯行，且其已知悔悟，審酌後改判拘役10日、得易科罰金1萬元，緩刑2年定讞。