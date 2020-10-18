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分隔半年！夫妻「清晨激戰」下體噴血　老婆崩潰衝醫院：不給碰了！

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（示意圖／Pakutaso）

▲熟女「清晨激戰」下體突噴血，崩潰衝醫院。（示意圖／Pakutaso）

圖文／CTWANT

大陸一名55歲的沈姓婦人5年前獨自到杭州幫忙照顧孫子，平時和丈夫聚少離多，加上今年受到新冠肺炎疫情影響，2人更是許久無法見面，直到國慶連假才終於一家團圓。好不容易和老伴相見，人夫一時克制不住衝動，剛起床便和對方好好地溫存了一番，不料完事後妻子的下體突然流出鮮血，嚇得趕緊就醫。

《錢江晚報》報導，沈女日前到浙江綠城心血管病醫院婦科就診，剛進診間神色就顯得相當尷尬，還不停擺著手叨唸道「再也不讓他碰了！」見患者心情緊繃，主治醫師耐心地詢問狀況，這才得知婦人5年前到杭州幫忙照顧孫子，已半年多沒和丈夫見面，最近2人好不容易相聚，誰知行房後下體突然開始流血。

經過相關檢查，醫生發現婦人下體出血的原因是陰道黏膜破損，主要是因女性在更年期後，雌激素水平會下降，陰道黏膜也隨之萎縮，變得越來越薄，所以在性接觸過後常會損傷，進一步造成出血情形，通常只要透過局部雌激素軟膏或口服補充激素治療，就能有效緩解症狀，其實並不是大問題。

醫師透露，門診中有類似沈婦遭遇的女性並不少，尤其她們進入更年期後，自身性慾望會下降，然而另一半的步調卻不一致，導致雙方在性生活上出現不和諧，雖然近年已經有越來越多的大學老師、銀行職員等高知識族群會主動尋求醫生幫助，但依然有不少女性不願直面問題，在默默忍受中苦不堪言。

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