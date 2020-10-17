台北最凶國宅「20年死30人」！女子全裸陳屍電梯井　警察來也沒用

圖、文／鏡週刊

台北市萬華區的「西寧國宅（市場）」被封為「台北最陰森的大樓之一」，過去有過不少意外事件，20年內至少有30人在此輕生，還曾發生令人毛骨悚然的裸體老婦陳屍電梯井意外。派出所雖然進駐但也沒有用，甚至連警員都親身遭遇靈異事件。

根據《三立新聞網》報導，屋齡超過30年的萬華區「西寧國宅」曾有許多非自然死亡事件傳出，像是意外墜樓、跳樓、暴斃等都多次發生。2004年2月底還有一名全身赤裸的老婦人，疑似踩空失足墜落電梯井內，且鑑識人員至今都找不到該位婦人的衣服，死因也終究成謎；2016年1月則有一名40多歲黃姓男子，晚間7時許從國宅16樓墜樓，當場死亡，種種謎團都讓圍繞這座大樓的恐怖氣息再加深。

有居民表示，晚上睡覺時被鬼壓床，醒來看到一張臉孔模糊的男子飄進衣櫃裡。此外，還有一名女子透露，她先前被不知名的力量牽引，差點從頂樓墜下，當時往下看的時候，還有很多「人」向他招手。因此居民們也流傳，要是半夜聽到有人呼喚或是招手，絕對不能回頭！

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由於靈異事件頻傳，北市府決定將派出所移到西寧國宅「鎮壓」，但沒想到警方也束手無策。一名資深員警透露，先前有同仁指出，在派出所寢室睡覺時，明明沒有開冷氣卻總會被冷醒，還有人說自己醒來的時候，「頭腳轉了180度」，且腳上還有瘀青手印，很多人再也不敢在裡面睡覺。事後寢室改為偵訊室使用，情況才得以改善。

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