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國軍渣中尉「劈腿女下士」　甜蜜照流出！扮母傳LINE騙妻墮胎

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▲▼【軍官劈腿騙墮胎1】女下士淪小三　渣男軍官扮母騙未婚妻墮胎。（圖／鏡週刊提供）

▲空軍司令部得知後下令徹查。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國軍又傳性醜聞！花蓮基訓部一名C姓中尉，在有未婚妻的情況下，與一名S姓的女下士發生關係，結果C姓中尉為了繼續跟女下士在一起，甩掉已經懷孕的未婚妻，還一人分飾二角假扮自己母親，傳訊要未婚妻墮胎，讓知情人士直呼「國軍真淫亂」。

本刊接獲爆料，指在花蓮基訓部任職的C姓中尉，已有一名論及婚嫁的女友，女友日前懷孕後，C姓中尉卻傳來母親的line訊息，內容表示「你們要再好好想想喔！」，勸阻他們把小孩生下，未婚妻在C姓中尉的要求下墮胎，希望得到未來公婆的認可。

▲▼【軍官劈腿騙墮胎1】女下士淪小三　渣男軍官扮母騙未婚妻墮胎。（圖／鏡週刊提供）

▲男軍官與女下士的出遊照被未婚妻抓包，控訴C姓中尉「有夠渣」。

但沒想到，這一切都是C姓中尉自導自演的騙局，原來他愛上了同單位的一位S姓女下士。知情人士指出，S姓女下士不僅年輕，而且生性活潑愛玩，兩人於公於私朝夕相處，就發生了關係。為了延續關係，才自導自演讓未婚妻先墮胎。

C姓中尉的未婚妻拿掉小孩後，看到自己未婚夫與S姓女下士的鹹濕簡訊，心碎與C姓中尉攤牌：「我小孩死了，我也去死，這樣我剛好照顧小孩，這樣你就開心了嗎？」，還透過友人向本刊投訴，更希望這名渣男能受到懲處。

▲▼【軍官劈腿騙墮胎2】害死未婚妻肚中胎兒　渣男軍官遭記2支申誡。（圖／鏡週刊提供）

▲空軍再傳性醜聞，有軍官愛上女士官一人分飾兩角，以母親為擋箭牌打算甩掉懷孕的未婚妻。

花蓮空軍基訓部遭人指控部隊內的男女關係混亂，有名軍官因為長期相處跟女下士發生性關係，竟一人分飾兩角傳簡訊要未婚妻墮胎，只為了繼續與女下士發生性關係，讓未婚妻忍無可忍，提出證據希望國軍對他的行為做出懲戒。

本刊向花蓮空軍基訓部求證，花蓮基訓部則回應，去年確實已經有因為這件事情，對C姓中尉軍官做出懲處。並經部隊追蹤掌握，事件發生當下，C姓中尉和他的女朋友，在交往過程中有懷孕情事，最後確實因為墮胎的問題起爭執。

▲▼【軍官劈腿騙墮胎2】害死未婚妻肚中胎兒　渣男軍官遭記2支申誡。（圖／鏡週刊提供）

▲C姓中尉一人分飾兩角，傳母親簡訊刻意要讓未婚妻墮胎。

因為C姓軍官「違反軍紀」，由軍方對他開出處分，以2支申誡懲處。軍方並進一步表示，這件事情，他們至今都還是有在持續掌握，並且持續觀察C姓軍官言行，據了解，案發到現在，軍官與女士官雙方都沒有再聯繫。

軍方據此表示，將會再度發出新聞聲明，並且徹查該單位的男女關係。C姓軍官的種種劣行不僅敗壞私德，更是軍紀所不容，已讓軍隊形象再受打擊。

★鏡週刊關心您：不良行為，請勿模仿。

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