蛇行國道害9車連撞！白目騎士「腫臉出院」　全身包紗布狼狽應訊

記者陳雕文／新北報導

一名男子5日上午騎車闖國道1號，車流眾多竟還叼菸蛇行，警方獲報後要將他攔下，孰料，男子竟直接變換車道，導致後方9車連環追撞，釀成5人受傷的事故。男子清醒後遭檢方傳喚出庭應訊，訊後諭令1萬元交保。要離開地檢署時，腫臉＋眼神恍惚的男子面對鏡頭不斷閃避，最後在親友陪同下離去。



▲白目騎士貪快騎上國道，擦撞摔車害自己脾臟破裂、顱內輕微出血，一度住進加護病房觀察，後來出院，全身多處包著紗布，臉部浮腫狼狽應訊。（圖／記者陳雕文翻攝）

回顧整起事件發生經過，5日上午43歲趙男騎機車上國道蛇行，面對警方以三角錐攔查，竟直接變換車道，後方小貨車閃避不及當場撞上，趙男也因此連人帶車慘摔，而後又造成9車連環追撞的事故，釀5人受傷。

▲▼機車闖國道，新北泰山國道1號9車連環撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消人員趕緊將傷患送醫，趙男因脾臟破裂、顱內輕微出血，一度住進加護病房觀察，經開刀後轉往普通病房休養，清醒後他坦承，自己為了找朋友，「貪快」才會騎上國道，被依公共危險罪送辦。

趙男16日辦理出院，立馬遭檢方傳喚，他全身多處包著紗布、臉部紅腫，以非常狼狽的模樣出庭，在警方戒護下應訊。檢方訊後諭令他以1萬元金額交保。