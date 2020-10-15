彰化龜王「閃電腿」落跑！40公斤移動城堡外出逛街...國道前攔下

▲彰化龜王「閃電腿」跑丟了，所幸重新回到主人身邊。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田尾王姓村民飼養將近20隻蘇卡達象龜，其中有一隻龜王「閃電腿」趁家人不注意時，偷跑出去放風，家人急得在臉書「我是田尾人」po網拜託網友幫忙協尋，海豐派出所警員游富彥，得知此消息後，不放過任何尋找機會，有民眾在國道附近發現閃電腿，又得知警方四處尋找，趕緊將牠載回親愛的主人懷抱。

閃電腿走丟5日後，終於有民眾自行聯繫警方表示正照顧一走失烏龜，警方請雙方至派出所，撿到「閃電腿」的民眾向警方說，他在經過中山高旁的道路時發現這隻大象龜，很擔心牠鑽進涵洞內直接爬上高速公路，先借朋友的小貨車把它載回家，再看到臉書上的公告，經飼主確認正為其走失的閃電腿。

▲彰化龜王「閃電腿」跑丟了所幸重新回到主人身邊。（圖／翻攝自Facebook／我是田尾人）

北斗警分局海豐所所長楊裕存說，「閃電腿」蘇卡達象龜，有40多公斤重，萌萌樣非常可愛，牠的身上被主人噴藍漆做記號，即使有人要賣也不容易轉手，看到飼主把牠當寵物般疼愛，失而復得的心情真的令人開心。

▲彰化龜王「閃電腿」跑丟了所幸重新回到主人身邊。（圖／翻攝自Facebook／我是田尾人）



過往派出所曾有民眾尋找象龜嗎？楊裕存說，以前他在宜蘭壯圍派出所執勤時，有民眾在路上撿到小狗、小貓咪、烏龜、鸚鵡等等動物，都直接抓進派出所，更特別的還有草泥馬，全都養在派出所後方等失主認領，同仁在服勤務之餘，餵食一下動物愛吃的食物，緊張的心情頓時放鬆，派出所也成了另類的「開心農場」。

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