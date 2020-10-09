6000人附議！高中生提案「廢除學習歷程」轟造假　教育部2點回應

▲超過6000人附議廢除高中的學習歷程檔案。（示意圖／記者林世文攝）



記者黃可昀／綜合報導

108課綱起的高中生在課程學習之餘，還要建置一份「學習歷程檔案」，但有學生認為此制度是個負擔，「在兼顧課業之餘，實在難有時間再去參與其他課外的活動」，於是在公共政策網路參與平台提案，要求廢除高中學習歷程檔案，目前已經超過6000人附議。

提案人指出，學測結束到推甄前只有一小段時間，學生很難短期內生出高水準的歷程檔案，所以勢必得從高一就開始準備，不過，「並不是每位學生都在高一就決定好自己未來想就讀的科系，及就業方向」，所以很有可能花大把時間在做白工。

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此外，他認為學習歷程的初衷應該是讓學生得到更多課程外的知識，但如今卻「變成一個上大學前要做好的作業，覺得只是交差了事罷了。」綜合以上2個重點，提案人希望廢除學習歷程，學生才能更專注在課程的學習上，不用一邊擔心自己沒作品可以上傳，也能放心探索自己真正感興趣的領域。

▲目前提案進度。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）



目前提案已經超過覆議門檻，底下留言指出，「教授也很累啊，沒必要增加教授工作量，加上偽造的內容也很多，根本不公平，這叫多『元』入學ok？」、「已經有補習業者開始提供你花錢就幫你做學習歷程的服務了，連價碼都出來了，制度改來改去還不是造假。」

對此，教育部提出以下2點回應：

一、教育部為執行十二年國民基本教育課程綱要總綱之「強化課程輔導諮詢」，並為記錄高級中等學校學生個人學習歷程，以達成輔導學生適性發展之目標，建置高級中等教育階段學生學習歷程資料庫，自108學年度起協助學生蒐集、建置個人學習歷程檔案。

二、感謝提案人及所有關注此議題的朋友，國教署會持續關注連署。